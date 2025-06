Viele Tote bei Meisterfeier in Indien

Explosion: Linienbusse stehen in Flammen

Newsblog zur US-Politik Vor Merz-Reise: Wadephul sieht Verhältnis zu den USA in Krise

Von t-online Aktualisiert am 04.06.2025 - 16:10 Uhr Lesedauer: 4 Min.

US-Präsident Trump (l.) und Außenminister Wadephul: "Der Ton ist so rau wie lange nicht". (Quelle: IMAGO/UPI Photo, dts Nachrichtenagentur (Collage t-online)/imago-images-bilder)

News folgen Artikel teilen

Der Außenminister sieht den Kanzler vor einer schwierigen Reise. Zwischen den USA und China ist ein heftiger Streik ausgebrochen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Vor Merz-Reise: Wadephul sieht Verhältnis zu USA in der Krise

Vor dem Treffen von Kanzler Friedrich Merz (CDU) mit US-Präsident Donald Trump am Donnerstag hat Außenminister Johann Wadephul (CDU) von einer Krise im transatlantischen Verhältnis gesprochen. Er sei irritiert über das Gebaren von Trumps Regierung, das sich bisweilen direkt gegen die transatlantischen Partner richte. Das aktuelle Verhältnis zu den USA müsse "ohne Naivität und Illusionen" bewertet werden. "Der Ton ist so rau wie lange nicht", sagte er.

Er wolle "nicht herunterspielen", dass es seit Trumps Amtsantritt "nicht nur einen neuen Stil im Umgang miteinander oder mit anderen Bündnispartnern gibt, der irritierend ist und viele von uns verunsichert", sagte Wadephul. Vielmehr seien "bei einer ganzen Reihe von Themen Äußerungen und auch Handlungen zu sehen, die gegen grundlegende Fundamente unseres Miteinanders gerichtet scheinen". Als Beispiele nannte Wadephul Vorwürfe der US-Regierung, dass die Meinungsfreiheit in der EU in Gefahr sei, Zweifel am demokratischen Charakter der europäischen Gesellschaften, und "offene Einflussnahmen für bestimmte politische Parteien".

Vance nennt es "orwellisch": US-Reportage über deutsche Hasskriminalität erregt Aufsehen

Trotz der Irritationen und Verunsicherungen müsse Deutschland an einem Erhalt guter Beziehungen zu den USA arbeiten und ein "Brückenbauer im transatlantischen Verhältnis" sein, sagte der Bundesaußenminister weiter. Regierungssprecher Kornelius wollte seinerseits keine Erwartungen an Ergebnisse des Treffens von Merz und Trump formulieren. Die Regierung habe kein "Messsystem", mit dem sie über Erfolg oder Misserfolg des Besuchs befinde, sagte Kornelius in Berlin. Klar sei aber, dass der Bundesregierung "ein gutes Verhältnis zu den USA sehr, sehr wichtig" sei.

China und USA streiten über Äußerung zum Tiananmen-Massaker

Nach einer Erklärung von US-Außenminister Marco Rubio zum 36. Jahrestag der blutigen Niederschlagung der Proteste auf dem Tiananmen-Platz in Peking ist ein heftiger Streit zwischen China und den USA ausgebrochen. "Die fehlerhaften Aussagen der USA verdrehen böswillig historische Fakten, sind ein Angriff auf Chinas politisches System und Entwicklungsweg und stellen einen schwerwiegenden Eingriff in Chinas innere Angelegenheiten dar", sagte Außenamtssprecher Lin Jian am Mittwoch in Peking.

Zuvor hatte Rubio erklärt, die Welt werde "nie vergessen", was am 4. Juni vor 36 Jahren geschah – auch wenn China "aktiv versucht, die Fakten zu zensieren". Der US-Außenminister fügte hinzu: "Heute gedenken wir des Muts der Chinesen, die bei dem Versuch getötet wurden, ihre Grundfreiheiten auszuüben." Rubio galt bereits während seiner Zeit als US-Senator als scharfer Kritiker Chinas und Befürworter der Menschenrechte in autoritär regierten Ländern.

Peking sei mit den Aussagen Rubios sehr unzufrieden und weise sie zurück, erklärte Außenamtssprecher Lin. China habe bei den USA Beschwerde eingereicht.

Was Trumps verdoppelte Zölle für Deutschland und die EU bedeuten

Die USA haben ihre Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte verdoppelt. Deutschland und die EU sind angesichts dessen zunehmend resigniert. Was die neuen Zölle für die Wirtschaft hierzulande bedeuten, lesen Sie hier.

Trump äußert sich zu Handelsstreit mit China