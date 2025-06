Newsblog zur US-Politik Musk ruft zu Widerstand gegen Trumps Steuergesetz auf

Viele Deutsche trauen dem Kanzler diplomatisch nicht viel zu. Auch der Außenminister sieht Merz vor einer schwierigen Reise. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Musk zu Senatoren: Verhindert das Gesetz

Der Tesla-Chef und ehemalige Einsparberater von Trump, Elon Musk, hat erneut gegen das große Steuergesetz der US-Regierung gewettert. Nach seiner ersten lauten Kritik an dem Vorhaben, das Trump "großes schönes Gesetz" nennt, legte Musk jetzt auf seiner Plattform X nach. "Verhindert das Gesetz", ruft er auf. Der Entwurf hat bereits das Repräsentantenhaus passiert und liegt nun beim Senat. Musk kritisiert, dass mit den darin geplanten Ausgaben die USA zu "Schulden-Sklaven" werden. "Ruft Eure Senatoren und Abgeordneten an. Amerika in die Pleite zu treiben, ist nicht ok!". Er kritisiert, dass die Verschuldung auf fünf Billionen Dollar anwachsen könne.

Bundesrichter stoppt Abschiebung von Attentäter-Familie

Nach einem Angriff mit Brandsätzen auf eine jüdische Demonstration im US-Bundesstaat Colorado hat die Einwanderungsbehörde ICE die Familie des Tatverdächtigen festgenommen. Die Frau und die fünf Kinder befänden sich in ICE-Gewahrsam, um beschleunigt abgeschoben zu werden, teilte das Weiße Haus am Dienstagabend (Ortszeit) auf X mit.

Ein Bundesrichter blockierte dieses Vorhaben der US-Regierung am Mittwoch (Ortszeit) Medienberichten zufolge jedoch vorerst. "Eine Abschiebung ohne Verfahren könnte einen nicht wiedergutzumachenden Schaden anrichten", zitierte die "Washington Post" den Richter Gordon Gallagher. Er hat für nächste Woche eine Anhörung in dem Fall angesetzt.

Mittwoch, 4. Juni

1.000 Dollar für Vorzugsbehandlung bei Touristen-Visa?

Die Trump-Regierung erwägt laut einem internen Schreiben des US-Außenministeriums eine Gebühr von 1.000 Dollar für Touristen und andere Antragsteller, die schneller an einen Interviewtermin für ein Nicht-Einwanderungsvisum kommen wollen. Es würde sich dabei um eine Art Premium-Service handeln, der es einigen Menschen ermöglichen würde, in der Warteschlange für Visa-Interviews nach vorne zu rücken.

Das Programm könnte als Pilotprojekt im Dezember an den Start gehen, wie aus dem Memo hervorgeht, das die Nachrichtenagentur Reuters einsehen konnte. Allerdings steht in dem Dokument auch, dass nach Auffassung von Juristen des Außenministeriums ein "hohes Risiko" bestehe, dass der Plan vom Haushaltsbüro des Weißen Hauses abgelehnt oder von US-Gerichten gekippt werden könnte. Das Außenministerium lehnt eine Stellungnahme zu dem Memo ab.

Keine iranische Atomwaffe: Trump sieht Putin an seiner Seite

US-Präsident Donald Trump sieht Kremlchef Wladimir Putin in den Verhandlungen über das umstrittene iranische Atomprogramm in einer entscheidenden Frage an seiner Seite. "Ich habe Präsident Putin gesagt, dass der Iran keine Atomwaffen haben darf, und ich glaube, dass wir uns in diesem Punkt einig waren", teilte Trump nach einem mehr als einstündigen Telefonat mit Putin auf der Online-Plattform Truth Social mit.

Putin deutete nach Angaben Trumps an, dass er an den Gesprächen über das iranische Atomprogramm teilnehmen wolle und möglicherweise helfen könnte, die Angelegenheit zu einem schnellen Abschluss zu bringen. "Ich bin der Meinung, dass der Iran seine Entscheidung in dieser sehr wichtigen Angelegenheit hinausgezögert hat, und wir brauchen in kürzester Zeit eine endgültige Antwort!", forderte Trump.

Zuletzt hatte der oberste Führer des Irans die Forderung der USA nach einem Stopp der eigenständigen Anreicherung von Uran strikt abgelehnt. "Der Schlüssel zur Nukleartechnologie ist die Urananreicherung, und unsere Feinde wollen genau dies verhindern, um unsere Unabhängigkeit und unser wissenschaftliches Potenzial zu untergraben", sagte Ajatollah Ali Chamenei im Staatsfernsehen. Dies werde aber nicht passieren und auch die USA könnten diesbezüglich nichts unternehmen, weil es sie nichts angehe.

Umfrage: Zweifel an Merz' diplomatischem Geschick

Vor der US-Reise von Kanzler Friedrich Merz (CDU) zweifeln einer repräsentativen Umfrage zufolge viele Bürgerinnen und Bürger an dessen diplomatischen Fähigkeiten. Laut ARD-Deutschlandtrend ist fast die Hälfte (47 Prozent) der Befragten der Ansicht, der neue Bundeskanzler bringe für außenpolitische Herausforderungen zu wenig diplomatisches Geschick mit. 40 Prozent trauen ihm dieses dagegen zu.