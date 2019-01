US-Präsident legt Deal vor

So will Trump den Mauer-Streit mit den Demokraten beenden

19.01.2019, 22:34 Uhr | dpa, job

Es ist der längste "Shutdown" in der US-Geschichte, die Fronten sind verhärtet. Doch nun macht Trump den Demokraten ein Angebot. Ob das den Mauerstreit befriedet?

Mehr als vier Wochen nach Beginn des "Shutdowns" in den USA könnte Bewegung in den festgefahrenen Haushaltsstreit zwischen Präsident Donald Trump und den Demokraten kommen. Trump hat den Demokraten in einer Ansprache ein neues Angebot unterbreitet.

Beim zentralen Streitpunkt – dem Bau der von Trump geforderten Mauer an der Grenze zu Mexiko – beharrt Trump dabei auf den 5,7 Milliarden Dollar für die Mauer. Dafür kommt der US-Präsident den Demokraten bei den sogenannten "Dreamern" und Migranten entgegen, deren temporärer Aufenthaltsstatus abläuft. Beiden Gruppen will er nun drei Jahre Schutz gewähren.



Trump hatte das Programm für "Dreamer" beenden wollen

"Dreamer" sind Migranten, die als Kinder illegal mit ihren Eltern in die USA gekommen waren. Trumps Vorgänger Barack Obama hatte für sie 2012 das Daca-Programm durch eine präsidiale Verfügung ins Leben gerufen, nachdem das Gesetzesvorhaben am Kongress gescheitert war. Es gibt Hunderttausenden jungen Migranten temporären Schutz vor einer Abschiebung und die Möglichkeit einer Arbeitserlaubnis.



Trump hatte im September 2017 angekündigt, das Daca-Programm zum Schutz dieser Migranten zu beenden. Mehrere Bundesgerichte wiesen die Regierung aber an, das Programm weiterlaufen zu lassen. Derzeit ist der Fall vor dem Supreme Court anhängig. Unklar ist aber, wann sich das höchste Gericht der USA damit befasst.

US-Haushaltsstreit wird zum Privatkrieg: Zuletzt hat Donald Trump die Auslandsreise seiner demokratischen Widersacherin Nancy Pelosi gestrichen. (Quelle: Reuters)

Den Worten Trumps zufolge betrifft die Regelung 700.000 "Dreamer" und 300.000 Migranten, deren temporärer Aufenthaltsstatus abläuft. Beide Gruppen sollen nun drei Jahre vor Abschiebung geschützt werden.

Die Spitze der Demokraten im US-Kongress hatte dem Angebot jedoch schon vor Trumps offizieller Rede eine Absage erteilt. Die Hauptpunkte waren nämlich schon vorher durchgesickert.

Trump will keinen Haushalt ohne Mauergeld

Trump weigert sich, ein Haushaltsgesetz zu unterzeichnen, das keine Gelder für eine Mauer beinhaltet. Teile der Regierung stehen daher seit kurz vor Weihnachten still. 800.000 Bundesangestellte sind entweder im Zwangsurlaub oder müssen ohne Gehalt arbeiten . etwa an den Kontrollstellen der Flughäfen. Der Samstag war der 29. Tag des längsten "Shutdowns" der US-Geschichte.





Eine Grenzmauer gehört zu Trumps wichtigsten Wahlversprechen. Die Demokraten halten diese jedoch für eine unmoralische und unwirksame Lösung im Streit um illegale Einwanderung in die USA.