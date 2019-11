Thanksgiving-Besuch

Donald Trump serviert US-Soldaten in Afghanistan Truthahn

28.11.2019, 20:51 Uhr | AFP , dpa , job, t-online.de

Donald Trump präsentiert sein Thanksgiving-Essen: Der US-Präsident hat die Truppen in Afghanistan besucht. (Quelle: Alex Brandon/AP/dpa)

Es gab Truthahn vom Präsidenten höchstpersönlich: Donald Trump hat überraschend die US-Truppen in Afghanistan besucht. Er machte Selfies mit Soldaten – und traf seinen Amtskollegen.

US-Präsident Donald Trump ist am Donnerstag zu einem unangekündigten Truppenbesuch in Afghanistan eingetroffen. Anlässlich des wichtigen Festes Thanksgiving stattete Trump den im afghanischen Bagram nahe der Hauptstadt Kabul stationierten US-Soldaten einen Besuch ab.

Trump dankte den Soldaten in einer Ansprache für ihren Einsatz, wie im Sender Fox News zu sehen war. Er teilte Medienberichten zufolge in der Cafeteria auch Truthahn aus und posierte für Fotos mit Soldaten.

In der Militärbasis traf Trump auch den afghanischen Präsidenten Aschraf Ghani. Er sagte Berichten zufolge, dass er die Friedensgespräche mit den islamistischen Taliban wiederaufgenommen hat und glaube, dass sie eine Waffenruhe wollten. Er bekräftigte zudem, dass er die Zahl der US-Truppen in Afghanistan auf 8.600 reduzieren will.

Besuche des Präsidenten bei US-Truppen werden aus Sicherheitsgründen vorher nicht bekannt gegeben. Diesmal war offiziell angekündigt worden, dass Trump Thanksgiving in Florida verbringt, wo er in einer Telefonkonferenz mit Angehörigen des Militärs sprechen wollte. Es gebe keinen anderen Ort, wo er den Feiertag lieber verbringen wollen würde, sagte Trump nun in Afghanistan.

Trump hatte die vor etwa einem Jahr begonnen Friedensverhandlungen mit den Taliban nach einer Reihe von Anschlägen der Miliz im September für tot erklärt. Bei den Gesprächen ging es um die Bedingungen für einen Teil-Rückzug der US-Streitkräfte aus Afghanistan. Im Gegenzug sollten sich die Taliban vom Terrornetzwerk Al-Kaida lossagen, die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat bekämpfen und direkte Verhandlungen mit der Regierung in Kabul aufnehmen. Bereits Ende September hatten sich die Taliban bereit erklärt, sich wieder mit den USA an einen Tisch zu setzen.