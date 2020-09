16 Millionen Video-Views

Joe Biden landet Viral-Hit mit Zitat aus Trump-Rede

Bei einem Wahlkampfauftritt in North Carolina sprach Donald Trump darüber, was er bei einer Niederlage tun würde. Sein Widersacher Joe Biden verwandelte diese Vorlage zu einem Video-Hit in den sozialen Netzwerken.

Der US-Wahlkampf ist in der entscheidenden Phase vor der Präsidentschaftswahl am 3. November. US-Präsident Donald Trump und sein Herausforderer Joe Biden besuchen wichtige "Swing States", in denen das Rennen eng ist.

So sprach Trump am Wochenende bei einem Auftritt in North Carolina darüber, was er nach einer möglichen Niederlage tun würde. Vor seinen Anhängern in Fayetteville sagte der Republikaner am Wochenende: "Wenn ich gegen Biden verliere, ich weiß nicht, was ich dann mache, aber ihr werdet mich dann nie wieder sehen." Seine Anhänger lachten. "Den Typen können wir nicht als Präsidenten haben“, rief Trump und drohte: "Vielleicht erlasse ich eine Verfügung.“



Schon zuvor hatte der US-Präsident mit der Aussage für Irritation gesorgt, dass er noch nicht wisse, ob er das Wahlergebnis im November anerkennen werde.

Biden nutzt Vorlage für Video

Seine Gegner sahen darin offenbar ein süßes Versprechen. Sein Kontrahent Joe Biden veröffentlichte kurz danach ein Video, in dem er die Passage von Trumps Rede aufgriff. "Ich bin Joe Biden und ich bestätige diese Nachricht", kommentierte der Demokrat darin die Worte Trumps.

Der Wahlkampfspot dauerte nur zehn Sekunden und wurde trotzdem zum Hit in den sozialen Netzwerken. Das Video wurde (Stand: 22. September, 12 Uhr) 16,7 Millionen mal angesehen und bekam knapp 828.000 Likes.

Das Video und die Original-Szene von der Wahlkampfveranstaltung sehen Sie oben in diesem Text – oder hier.

In Umfragen liegt der Demokrat Biden momentan in Führung, das Rennen bleibt jedoch vor allem in einigen "Swing States" eng.