Nach Corona-Infektion

Trump kündigt an: Verlasse noch am Montag das Krankenhaus

05.10.2020, 21:34 Uhr | dpa

Drei Tage nach seiner Einweisung kann Donald Trump die Klinik wieder verlassen. Zwischenzeitlich war der US-Präsident wegen seiner Covid-19-Erkrankung mit Sauerstoff behandelt worden. Nun fühle er sich toll.

Nach nur drei Nächten im Krankenhaus kann der mit dem Coronavirus infizierte US-Präsident Donald Trump nach eigenen Angaben noch am Montag (Ortszeit) ins Weiße Haus zurückkehren. "Fühle mich wirklich gut!", schrieb er am Montag in einem Tweet und kündigte an, er werde das Walter-Reed-Krankenhaus um 18.30 Uhr (Ortszeit/Dienstag 00.30 Uhr) verlassen.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

"Habt keine Angst vor Covid", fügte der US-Präsident hinzu. "Lasst das Virus nicht Euer Leben bestimmen." Unter seiner Regierungsführung seien großartige Medikamente und Kenntnisse entwickelt worden. Er fühle sich heute besser als vor 20 Jahren. Bei Twitter äußerten viele Nutzer Unverständnis für die Aussagen des Präsidenten angesichts von über 200.000 Toten in den USA.

"Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life," the president says after being rushed to the hospital and receiving extraordinary treatment for a deadly virus that would be largely unavailable to most average people.... — Abby D. Phillip (@abbydphillip) October 5, 2020

Die behandelnden Ärzten gaben sich bei einer Pressekonferenz deutlich zurückhaltender. Er sei vorsichtig optimistisch, erklärte der Leibarzt des Präsidenten, Sean Conley. Trumps Behandlung gehe weiter. Die nächsten sieben bis zehn Tage seien entscheidend. "Wenn sich das Zeitfenster schließt, werden wir einmal tief Luft holen."

Conley fügte hinzu: "Wir bewegen uns hier in gewisser Weise auf unbekanntem Terrain mit einem Patienten, der sein Level an Versorgung erhalten hat." Der Arzt sprach damit die Behandlung Trumps mit einem experimentellen Antikörper-Cocktail sowie mit dem Ebola-Medikament Remdesivir an.

Zustand war zwischenzeitlich ernster als dargestellt

Trump hatte seine Corona-Infektion am Freitag nach Mitternacht US-Ostküstenzeit bekanntgegeben und war keine 24 Stunden später per Helikopter ins Walter-Reed-Militärkrankenhaus in Bethesda nördlich von Washington gebracht worden. Am Wochenende gab es widersprüchliche Angaben zu seinem Gesundheitszustand. Am Sonntag war klar: Der Zustand des Präsidenten war zwischenzeitlich ernster als zunächst dargestellt. Mit seinen 74 Jahren gehört Trump zu einer Corona-Risikogruppe.

Vier Wochen vor der US-Wahl am 3. November könnte es keine bessere Nachricht für den Präsidenten als eine frühe Entlassung aus dem Krankenhaus geben. Am Samstag hatte es noch geheißen, dass Trump noch nicht über den Berg sei. Am Sonntag hatten die Ärzte eine Entlassung am Montag in Aussicht gestellt und gesagt, Trump könne anschließend im Weißen Haus weiter behandelt werden. Dort gibt es einen Krankenhaustrakt.



Trump machte in seinem Tweet bereits klar, dass die Entlassung seiner Darstellung Nachdruck verleiht, dass es bereits erfolgreiche Behandlungsmethoden gegen das Virus gibt, was er unter anderem immer wieder anführt, wenn er sagt, ein Ende der Pandemie sei in Sicht.

Trump spielte Gefahr des Virus herunter

Die Corona-Pandemie hat die USA schwer getroffen. Mehr als 7,4 Millionen Infektionen sind bekannt, fast 210.000 Menschen starben seit Beginn. Trump wird immer wieder vorgeworfen, die Gefahr des Virus heruntergespielt zu haben. In den vergangenen Wochen war er viel durchs Land gereist, hielt Wahlkampfauftritte mit Tausenden Anhängern ab und verzichtete dabei nicht auf engen Kontakt mit anderen Menschen.



Nach Bekanntwerden von Trumps Infektion wurden zahlreiche Personen aus seinem Umfeld positiv getestet, darunter die Sprecherin des Weißen Hauses, sein Wahlkampfchef, die Vorsitzende der Republikanischen Partei und mehrere US-Senatoren.

Zweimal bedenkliche Sauerstoffwerte

Das Weiße Haus hatte Trumps Verlegung ins Krankenhaus am Freitag als reine Vorsichtsmaßnahme dargestellt. Trumps Ärzte zeichneten am Samstag ein rosiges Bild des Gesundheitszustand des Präsidenten. Doch wenige Stunde nach seinem positiven Corona-Test hatte Trump am Freitag hohes Fieber und die Sauerstoffsättigung seines Blutes sank unter 94 Prozent, weshalb er zusätzlichen Sauerstoff verabreicht bekam. Am Samstag fiel die Sauerstoffsättigung erneut auf rund 93 Prozent. Wenn der Erreger Sars-CoV-2 die Lunge angreift, wird der Körper schlechter mit Sauerstoff versorgt.

Wegen des vorübergehenden Sauerstoffabfalls bekam Trump das Steroid Dexamethason verabreicht, was die Weltgesundheitsorganisation zur Behandlung von Patienten mit einem schweren Covid-19-Verlauf empfiehlt. Zudem erhielt er neben dem Antikörper-Cocktail auch das Mittel Remdesivir. Experten sahen in den Medikamenten Hinweise für einen schweren Verlauf der Erkrankung.