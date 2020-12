Kongress könnte ihn überstimmen

Trump legt Veto gegen Militärausgaben ein

23.12.2020, 21:54 Uhr | rtr

Wenige Wochen vor dem Ende seiner Amtszeit sucht Präsident Trump die Machtprobe mit dem Kongress. Er blockiert den von beiden Kammern verabschiedeten Verteidigungshaushalt – aber kommt er damit durch?

US-Präsident Donald Trump hat sein Veto gegen einen zentralen Teil der US-Verteidigungsausgaben eingelegt und sich damit gegen beide Parteien im Kongress gestellt. Der Republikaner begründete den Schritt am Mittwoch mit dem Fehlen von "kritischen Maßnahmen" zum Schutz der nationalen Sicherheit. "Es ist ein 'Geschenk' an China und Russland", schrieb er in einer Mitteilung an das Repräsentantenhaus.



Dort wie auch im Senat war die Vorlage mit einem Volumen von 740 Milliarden Dollar mit deutlicher Mehrheit verabschiedet worden. Demnach hätten Republikaner und Demokraten zusammen genug Stimmen, um Trumps Veto zu brechen. In der Vorlage waren auch neue Sanktionen gegen den Bau der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 vorgesehen.

Trump will Facebook in die Pflicht nehmen



Der jährliche National Defense Authorization Act (NDAA) ist eines der wenigen Gesetze, das von beiden Parteien als unbedingt notwendig gesehen werden. Es regelt unter anderem den Sold von Soldaten und ist 59 Jahre in Folge verabschiedet worden.



Trump will jedoch Konzerne wie Facebook stärker für die Inhalte ihrer Nutzer verantwortlich machen und hat eine entsprechende Passage verlangt sowie weitere Änderungen. Bislang sind die Konzerne vom Abschnitt 230 des Communications Decency Act (CDA) geschützt. Kritiker bemängeln, dass deswegen nicht ausreichend gegen etwa Terror-Propaganda vorgegangen wird. Befürworter sprechen von einem Pfeiler der Meinungsfreiheit.