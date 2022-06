Wie viele andere auch hat auch Curse Angst davor, ihren Arbeitsplatz zu verlieren, wenn sie zu viel Protest wagt. "Aber es lĂ€uft sowas von falsch. Wir mĂŒssen aufstehen", sagt sie. Dass so viele in die US-Hauptstadt gekommen sind, zeige, wie groß die Probleme sind. Der nicht endende Rassismus, die wachsenden Obdachlosenzahlen, der mangelhafte Mindestlohn – all das könne so nicht weitergehen. WĂ€hlen ergebe fĂŒr sie nur noch auf lokaler Ebene Sinn. "Die Politiker vor Ort haben noch Kontakt zu uns. Die können es sich nicht leisten, die Wahrheit zu verschweigen."

Den Kindern einer befreundeten Familie will sie in Washington zeigen, dass man politisch etwas bewegen kann. "Die Probleme in den Schulen werden immer schlimmer. Viele Kinder wissen nicht, wohin mit ihrer Wut und Frustration. Das lassen sie dann an anderen aus. Die Gewalt nimmt zu", sagt Laurie.

"Wir sind die Aussortierten!"

"Und darum fordern wir einen Armutsgipfel im Weißen Haus mit PrĂ€sident Biden", ruft Reverend Barber von der BĂŒhne in die Menge auf der Pennsylvania Avenue. Im Hintergrund ist das Kapitol zu sehen, das am 6. Januar 2021 von einem Mob gestĂŒrmt wurde – fĂŒnf Menschen starben dabei. "Wir sind kein Aufstand", ruft Barber, "aber wir sind die Erneuerung!" Wenn er spricht, singt er halb, als wĂŒrde er predigen. "Wir sind die Aussortierten! Aber wir werden nicht gehen!" Hinter dem progressiven Pastor steht ein Gospelchor aus schwarzen und weißen Amerikanern. Es ist eine Messe gegen den Missstand.

Angelehnt hat Barber seine "Poor People's Campaign" ganz bewusst an die gleichnamige sozialpolitische Kampagne, die die BĂŒrgerrechts-Legende Martin Luther King Jr. 1968 organisiert hatte. Armut in Amerika – das heißt hierzulande noch immer: Einer von fĂŒnf schwarzen Amerikanern leidet schon in der dritten Generation darunter. Bei Weißen betrifft dieser Teufelskreis einen von hundert. Der Tag dieses Armutsmarsches auf Washington fĂ€llt nicht zufĂ€llig auf das Wochenende des "Juneteenth", jenem Tag, der fĂŒr das Ende der Sklaverei in den Vereinigten Staaten steht.

"Ich liebe mein Land, ich bin stolzer Amerikaner"

In der Menge stehend erklĂ€rt ein anderer Pastor, auf welche Weise der Rassismus eigentlich beiden ethnischen Gruppen schadet. "Rassismus dient seit Jahrhunderten im Grunde nur dazu, die Armen in Schwarze und Weiße zu spalten", sagt Reverend Pat Jackson aus Missouri.

"Rassismus spaltet die Armen aller Hautfarben": Pat Jackson kĂ€mpft fĂŒr ein gemeinsames Ziel.