Angesichts der stark fallenden Kurse an den internationalen Börsen hat die Politikerin Sahra Wagenknecht vor einer drohenden Weltwirtschaftskrise gewarnt und ein umfangreiches Konjunkturpaket für Deutschland gefordert. "Die Börsen rauschen in den Keller und es droht eine handfeste Weltwirtschaftskrise", sagte sie dem Nachrichtenportal t-online.

Die internationalen Finanzmärkte erleben derzeit einen dramatischen Einbruch. Der Deutsche Aktienindex (DAX) stürzte am Montagmorgen um rund zehn Prozent ab und fiel auf 18.489 Punkte, was einem Verlust von über 2.000 Punkten im Vergleich zum Freitag entspricht. Besonders betroffen war das Rüstungsunternehmen Rheinmetall , dessen Aktien zeitweise fast 20 Prozent an Wert verloren.

Auswirkungen weltweit

Auch weltweit sind die Auswirkungen spürbar: In Japan fiel der Nikkei-Index um 7,8 Prozent, während der Hang Seng in Hongkong einen Rückgang von 12 Prozent verzeichnete. In den USA deuteten die Futures auf einen weiteren Ausverkauf hin, nachdem der S&P 500 bereits in den vergangenen Tagen erhebliche Verluste hinnehmen musste. Analysten warnen vor den Risiken einer globalen Rezession infolge der eskalierenden Handelskonflikte.