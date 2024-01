Sollte Haley bei der Vorwahl am Dienstag verlieren, droht das Ende ihrer Kampagne. Beobachter bezeichnen die Vorwahl in New Hampshire darum als Haleys "letztes Gefecht", denn auch in New Hampshire führt Trump in den Umfragen mit 52 Prozent Zustimmung, Haley kommt auf nur 34 Prozent. Dennoch will Haley antreten. Was über sie bekannt ist: