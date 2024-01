"Dann ist alles vorbei"

Donald Trump könnte erneut US-Präsident werden. Das sorgt vor allem bei den Verbündeten der USA für Ängste. Der außenpolitische Schaden könnte enorm sein. Ein Überblick.

Donald Trumps Rückkehr an die Spitze der USA ist ein Szenario, das lange Zeit nicht realistisch schien. Immerhin ist der ehemalige US-Präsident ein wegen sexuellen Missbrauchs verurteilter Straftäter, der seine Anhänger im Januar 2021 angestachelt hat, das US-Kapitol zu stürmen. Das hätte Trumps politisches Ende bedeuten können. Doch spätestens nach seinem deutlichen Sieg bei den republikanischen Vorwahlen im Bundesstaat Iowa ist klar: Donald Trump hat bei den US-Wahlen 2024 gute Chancen, erneut ins Weiße Haus einzuziehen.

Die Wahl in den USA wird nicht nur zum Scheideweg für die Vereinigten Staaten selbst. Eine Rückkehr Trumps würde auch die internationale Politik erschüttern. Die US-Außenpolitik der Trump-Regierung von 2017 bis 2021 war chaotisch, disruptiv. Der 77-Jährige stieß Verbündete und Partner der USA regelmäßig vor den Kopf, etwa mit seinen Strafzöllen oder mit seinem Austritt aus dem Pariser Klimaabkommen. Sollte er zurückkehren, würde eine Zeit der Unsicherheit beginnen, in der sich Europa nicht länger auf die Vereinigten Staaten verlassen könnte.

Inmitten mehrerer globaler Krisen würde das den Westen vor eine kolossale Herausforderung stellen. Denn ohne die USA lassen sich viele geopolitische Probleme nicht lösen, mit Trump allerdings auch nicht. Auch wenn Deutschland sich zumindest in kleinen Schritten auf dieses Szenario vorbereitet: Die Nerven liegen schon jetzt blank.

Was will Trump eigentlich?

Der amtierende US-Präsident Joe Biden gilt als Transatlantiker, der so eng mit Partnern in Europa zusammenarbeitete wie kaum ein Präsident vor ihm. Die USA seien zurück, verkündete Biden nach seinem Amtsantritt im Jahr 2021. Vor allem US-Verbündete in Europa atmeten nach vier verlorenen Trump-Jahren auf. Die transatlantischen Beziehungen erlebten nach vierjähriger Eiszeit ein Comeback.

Zwar blieb die US-Wirtschaftspolitik auch unter Biden protektionistisch. Aber die USA wurden ihrer internationalen Verantwortung wieder gerecht, nahmen nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine, dem Terrorangriff der Hamas gegen Israel und im Kampf gegen die Klimakrise die Rolle als Führungsmacht ein.

All das ist nun in Gefahr. Mit Trump würde seine "America First"-Ideologie wieder ins Weiße Haus einziehen. Die USA würden selbst für ihre Verbündeten erneut unberechenbar werden. Denn Trump stand in seiner ersten Präsidentschaft nicht zu einer freiheitlich demokratischen Weltordnung, bewertete die Welt anhand einer simplen Kosten-Nutzen-Rechnung und scheute auch nicht davor zurück, wichtige internationale Institutionen wie die Nato in Trümmer zu legen. So hat der damalige US-Präsident ernsthaft erwogen, aus dem Verteidigungsbündnis auszutreten.

Diesen Kampf hat Trump keinesfalls aufgegeben. Viele Beobachter vermuten, dass er nach einer Rückkehr ins Weiße Haus noch radikaler agieren könnte. Mehr dazu lesen Sie hier. Die Folgen einer Trump-Rückkehr für die Ukraine, für den Krieg in Israel, für die transatlantischen Beziehungen und für den Umgang mit dem Aggressor Wladimir Putin und mit China wären fatal. Ein Überblick:

Trump und der Ukraine-Krieg