Newsblog zur US-Wahl Ex-Kreml-Mitarbeiter: Putin wird in US-Wahl eingreifen Von dpa , Reuters , das , cc , lim , aj , bm Aktualisiert am 22.02.2024 - 00:33 Uhr Lesedauer: 10 Min. US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin (Archivbild): Ohne Trump verliere Putin alles, sagt ein ehemaliger Mitarbeiter. (Quelle: GRIGORY DUKOR/Reuters)

Ein ehemaliger Kreml-Mitarbeiter hat gesagt, dass Putin Trump brauche, um den Ukrainekrieg zu gewinnen. Mehr Informationen im Newsblog.

Im November wählen die USA einen neuen Präsidenten. Derzeit laufen die Vorwahlen der Parteien, an deren Ende jeweils ein Kandidat nominiert wird. Es gilt als wahrscheinlich, dass die Demokraten Amtsinhaber Joe Biden aufstellen und die Republikaner den früheren Präsidenten Donald Trump ins Rennen schicken werden. Hier finden Sie einen Überblick über die Umfragen und das US-Wahlsystem, alle neuen Entwicklungen lesen Sie hier:

Verfahren gegen Biden: Präsidenten-Bruder befragt

0.30 Uhr: Der Bruder des US-Präsidenten Joe Biden ist am Mittwoch bei einer Anhörung im US-Kongress von republikanischen Abgeordneten befragt worden, die ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten vorbereiten. Die Konservativen fragten den 74-jährigen James Biden nach Finanztransaktionen und Kreditrückzahlungen, die nach Ansicht der Republikaner den demokratischen Präsidenten belasten. Joe Biden habe "nie eine Beteiligung oder ein direktes oder indirektes finanzielles Interesse" an seinen geschäftlichen Aktivitäten gehabt, zitierte die "Washington Post" aus James Bidens eröffnender Erklärung.

Mittwoch, 21. Februar

Ehemaliger Kreml-Mitarbeiter: "Trump ist Putins letzte Hoffnung"

17.42 Uhr: Ein ehemaliger Redenschreiber von Russlands Präsident Wladimir Putin behauptet, Putin werde im Zweifel in den US-Wahlkampf eingreifen, um Donald Trump zum Sieg zu verhelfen. "Trump ist Putins letzte Hoffnung", sagt der ehemalige Redenschreiber Abbas Gallyamow der US-Zeitung Daily Express US. Gallyamow hatte von 2008 bis 2012 Reden für Putin geschrieben, als dieser russischer Premierminister gewesen war. Jetzt ist Gallyamow aber Kritiker des Kreml und lebt in Israel.

Ihm zufolge stehe Putin unter dem Druck der russischen Eliten. Sie erwarteten vom russischen Präsidenten, etwas zu unternehmen, um den Krieg gegen die Ukraine zu gewinnen. Wenn Trump die Wahl verliere, werde Putin alles verlieren, sagt Gallyamow.

Vor einer Woche hatte der Kremlchef im russischen Fernsehen gesagt, dass er Joe Biden als Präsidenten gegenüber Donald Trump vorziehen würde: "Er (Biden) ist der Erfahrenere, er ist berechenbar, er ist ein Politiker alter Schule", begründete Putin dies in einem Interview für das russische Fernsehen. Er wolle aber mit jedem Präsidenten arbeiten, den die US-Bürger wählen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Wirtschaftsweise über Trump: "Alle müssen sich wappnen"

8.07 Uhr: Bei einem Sieg von Donald Trump bei den US-Präsidentenwahlen droht Europa aus Sicht der Wirtschaftsweisen Ulrike Malmendier neuer Ärger im transatlantischen Handel. Während seiner früheren Präsidentschaft habe Trump bereits auf "Zölle und Handelskriege" gesetzt, sagt sie in einem Interview der Nachrichtenagentur Reuters. Diese protektionistische Strategie habe der Exportwirtschaft der USA zwar geschadet und auch keine Jobs im Land gehalten: "Das große Problem ist, dass all diese Ergebnisse nichts nützen werden, um ihn davon zu überzeugen, dass es keine gute Richtung ist", sagt die in den USA tätige Professorin über Trump. Solange es populistisch funktioniere und diese Strategie zu Zustimmung und Stimmanteilen führe, werde der America-First-Befürworter weiter darauf setzen.

In Sachen Zölle könne es alle Branchen treffen, sagt Malmendier. Sie könne sich durchaus vorstellen, dass auch die Automobilindustrie ins Visier Trumps geraten könnte. Dies sei insbesondere vor dem Hintergrund des Wandels hin zu klimafreundlicheren Antrieben zu erwarten: Die Prämisse könne unter einem US-Präsidenten Trump lauten, bei der Elektromobilität ganz vorne mitzuspielen und bei konventionellen Verbrennungsmotoren "noch den letzten Cent" herauszuholen: "Ich würde keine Industrie herauspicken wollen. Ich denke, alle müssen sich da wappnen", fügte sie mit Blick auf mögliche Handelskonflikte mit den USA nach der Wahl hinzu.

Bericht: Trump verpasst Einspruchsfrist gegen Prozess