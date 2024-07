Newsblog zur US-Wahl Biden liegt in wichtigen Staaten nur noch zwei Punkte hinter Trump Von dpa , afp , reuters , te , wan , fho Aktualisiert am 07.07.2024 - 07:29 Uhr Lesedauer: 10 Min. US-Präsident Joe Biden: In Umfragen schneidet er derzeit schlechter ab als Konkurrent Donald Trump (Quelle: IMAGO/Brian Cahn/imago) Kopiert News folgen

Nach Joe Bidens schwachem Auftritt im TV-Duell mit Donald Trump häuft sich die Kritik am US-Präsidenten. Alle Informationen im Newsblog.

Biden liegt in wichtigen Staaten nur noch zwei Punkte hinter Trump

7.14 Uhr: US-Präsident Joe Biden liegt in mehreren wichtigen Bundesstaaten laut Umfragen hinter Herausforderer Donald Trump. Doch die Lücke zwischen den beiden wird kleiner. In einer Umfrage von Bloomberg News und Morning Consult, die in der ersten Juliwoche durchgeführt wurde, sprachen sich 47 Prozent der Befragten für Trump und 45 Prozent für Biden aus. Die Lücke von zwei Prozent ist der geringste Abstand zwischen den beiden seit Oktober 2023.

Die Ergebnisse beziehen sich auf die Durchschnittswerte der sogenannten Swing States Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania und Wisconsin. Als Swing States werden jene Bundesstaaten bezeichnet, die nicht eindeutig einer Partei zuneigen und deshalb besonders wichtig für den Wahlausgang sind.

In der Einzelbetrachtung der Staaten stellt sich das Rennen wie folgt dar: In Michigan liegt Biden derzeit 5 Prozentpunkte vor Trump (48 zu 43 Prozent), in Wisconsin um drei Punkte (47 zu 44 Prozent). In Georgia hingegen liegt Trump einen Prozentpunkt vor Biden (47 zu 46 Prozent), in Nevada, Arizona und North Carolina jeweils um 3 Punkte und in Pennsylvania sogar um 7 Prozentpunkte (51 zu 44 Prozent).

Demokratische Abgeordnete beraten über Biden-Krise

1.10 Uhr: Die Demokraten im Kongress werden am Sonntag eine Dringlichkeitssitzung abhalten, um Joe Bidens schwankende Präsidentschaftskandidatur zu erörtern, melden mehrere US-Medien. Hakeem Jeffries, der Fraktionsvorsitzende der Demokraten im Repräsentantenhaus, hat die virtuelle Sitzung mit den Mitgliedern des Ausschusses für Sonntag anberaumt. Zuvor hatte es von mehreren Abgeordneten und auch Senatoren Kritik an Bidens jüngsten TV-Auftritten gegeben.

Bericht: Neurologe besuchte mehrmals Klinik im Weißen Haus

0.03 Uhr: Der Leibarzt von Joe Biden soll sich im Weißen Haus mit einem der führenden US-Neurologen getroffen haben. Laut Besucherprotokollen des Weißen Hauses, die von der "New York Post" eingesehen wurden, traf sich Dr. Kevin Cannard, ein Experte für die Parkinson-Krankheit am Walter Reed Medical Center in Washington, mit Dr. Kevin O'Connor, dem Arzt, der den Präsidenten seit Jahren behandelt. Cannard soll insgesamt achtmal im Weißen Haus gewesen sein. Lesen Sie hier mehr über die neuesten Sorgen über die mentale Gesundheit des US-Präsidenten.

Samstag, 6. Juli

Demokratischer Abgeordneter: Jetzt ist nicht die Zeit für Cheerleader

4.10 Uhr: Der demokratische Abgeordnete Mike Quigley aus Illinois, hat nach Angaben vom CNN zum ABC-Interview von Joe Biden gesagt, dass jetzt nicht die Zeit für "Cheerleading" sei. Zwei der beunruhigendsten Momente, so Quigley, waren, als Biden sagte, er habe die Debatte nicht gesehen und alles, was wirklich zähle, sei, dass er sein Bestes gebe, um die Wahl zu gewinnen.

"Bei allem Respekt, nein, alles, was wirklich zählt, ist, eine zweite Trump-Präsidentschaft zu vermeiden", sagte Quigley gegenüber Jim Sciutto von CNN. Auf den Vorwurf von Senator John Fetterman, die Demokratische Partei müsse "Rückgrat zeigen" und Biden unterstützen, sagte Quigley, das wäre ein "Rezept für eine Katastrophe": "Was wir jetzt brauchen - und ich denke, dazu braucht man Rückgrat - ist, zur Seite zu treten und zu erkennen, dass der Präsident der Vereinigten Staaten nicht die nötige Kraft hat, um das Defizit zu überwinden, und das wird uns alle betreffen", sagte Quigley.

Biden in ABC-Interview: Ich war erschöpft