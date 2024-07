Newsblog zur US-Wahl 24 Demokratische Ex-Abgeordnete fordern Bidens Rückzug Von dpa , das , lim , aj , wan , jaf Aktualisiert am 13.07.2024 - 10:47 Uhr Lesedauer: 9 Min. Joe Biden (Archivbild): Weitere Parteimitglieder fordern seinen Rückzug. (Quelle: IMAGO/Jakub Porzycki/imago) Kopiert News folgen

Immer mehr Demokraten stellen sich gegen Joe Biden. Kamala Harris liegt in einer Umfrage vor Donald Trump. Alle Informationen im Newsblog.

Facebook-Konzern Meta hebt Beschränkungen für Trump auf

10.46 Uhr: Der Facebook-Konzern Meta hebt vor der heißen Phase des Wahlkampfs ums Weiße Haus die restlichen Einschränkungen für Ex-Präsident Donald Trump auf. Damit drohen ihm nicht mehr härtere Strafen bei Regelverstößen.

Seine Accounts bei Facebook und Instagram hatte Trump bereits Anfang 2023 zurückbekommen. Er hätte als Wiederholungstäter aber schon bei kleineren Verletzungen gegen Regeln der Plattformen wieder verbannt werden können. Hier lesen Sie die Hintergründe.

24 Demokratische Ex-Abgeordnete fordern Bidens Rückzug

9.51 Uhr: In der Diskussion um den Verbleib von US-Präsident Joe Biden im Wahlkampf um eine weitere Amtszeit haben 24 ehemalige Kongressabgeordnete der Demokratischen Partei den 81-Jährigen zum Rückzug aufgefordert. Biden diene dem Land am besten, indem er Delegierte von ihrer Verpflichtung entbinde, beim Nominierungsparteitag der Demokraten für ihn zu stimmen, heißt es in einem offenen Brief.

Stattdessen müsse anderen ermöglicht werden, sich um die Kandidatur für die Präsidentschaftswahl im November zu bewerben. "Wir sind zuversichtlich, dass ein oder mehrere fähige demokratische Kandidaten antreten würden", schreiben die Unterzeichner in dem an das "amerikanische Volk" adressierten Brief, aus dem das Nachrichtenportal "Politico" zitierte.

Die "Integrität und die Vision" des Präsidenten seien unverändert, betonen die Demokraten in ihrem Schreiben. "Allerdings sind die Energie und die Ausdauer, die der Präsident für den Wahlkampf und eine weitere Amtszeit benötigt, nicht mehr vorhanden."

Musk spendet offenbar "beträchtliche" Summe für Trump

8.30 Uhr: Elon Musk hat offensichtlich eine große Summe für den Wahlkampf von Donald Trump gespendet. So habe er eine "beträchtliche" Summe an die Gruppe "America PAC" überwiesen, berichtet Bloomberg mit Verweis auf einen Insider. Der genaue Betrag ist demnach aber bisher nicht bekannt. Beide Seite kommentierten die Meldung bisher nicht. Weitere Infos zu Musks Spende an Trump finden Sie hier.

Biden spricht in Detroit: Wir werden gewinnen

1.30 Uhr: Joe Biden hat bei einem Wahlkampfauftritt in Detroit Unterstützung von seinen Anhängern bekommen: "We got your back", riefen die Zuschauer, auf Deutsch "wir unterstützen Dich". Der Präsident bedankte sich bei den Arbeitern in der Autoindustrie und den Gewerkschaften. Detroit ist Mittelpunkt der US-Automobilindustrie. Energisch trug Biden seine wichtigsten Themen vor: Abtreibung, Gesundheitswesen, Waffengesetze und Arbeitsplätze. "Wir werden unsere Demokratie retten", sagte Biden. Zu Spekulationen sagte er: "I am running, and we gonna win (Ich kandidiere und wir werden gewinnen)." Er kenne Trump, der sei ein Verlierer, attackierte Biden seinen Herausforderer.

"Gewerkschaften haben die Mittelklasse geschaffen", lobte Biden die Arbeitnehmervertreter, "nicht Wallstreet". Trump habe 86.000 Jobs vernichtet, sagte Biden. Einen Versprecher hatte er aber doch: Als er auf die gute Meinung über ihn von wichtigen Republikanern verwies. Gemeint waren Ökonomen, wie sich Biden gleich berichtigte.

Autogewerkschaftler soll bei Biden-Event fehlen

23.33 Uhr: US-Präsident Joe Biden spricht am Freitag in Detroit, der wohl wichtigsten Stadt der amerikanischen Automobilindustrie. Doch ein wichtiger Mann wird wohl nicht dabei sein: Shawn Fain, Chef der Autogewerkschaft UAW. Das berichtet die Nachrichtenagentur AP. Er sei zu einer Konferenz unterwegs. Am Donnerstag hatte es Berichte gegeben, nach denen Fain erwäge, die Unterstützung Bidens aufzugeben. Der US-Präsident war im Januar noch von der UAW öffentlich unterstützt worden.