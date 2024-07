Hulk Hogan heizt Publikum ein – reißt sich Shirt vom Leib

"Was letzte Woche passiert ist", setzte Hogan an. "Als sie auf meinen Helden geschossen haben", so die Ex-Wrestlinglegende und zog dabei langsam sein Jackett aus. "Und als sie versucht haben, den nächsten Präsidenten der Vereinigten Staaten zu ermorden...". Dann riss Hogan sich sein T-Shirt vom Leib. "Genug ist genug", rief er in die Halle. "Donald Trump ist der stärkste von allen", heizte er die Menge an. Trump saß während des Auftritts auf der Tribüne und lächelte.