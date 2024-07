Geheimer Notfallplan für möglichen Rückzug von Joe Biden

16.36 Uhr: "Blitz Primary" – seit Tagen kursiert bei den Demokraten ein Papier, das diesen Titel trägt. Es ist ein Notfallplan, der umgesetzt werden soll, wenn etwas passiert, was zuvor noch nie in der Geschichte der Partei geschehen ist. "Wenn Präsident Biden sich entscheidet, nicht für eine weitere Amtszeit zu kandidieren, muss die Demokratische Partei schnell und entschieden ein faires Verfahren zur Auswahl ihres neuen Kandidaten festlegen", lauten die einleitenden Worte des Dokuments, das t-online vorliegt. Mehr dazu lesen Sie hier.

Einflussreicher Senator fordert Biden zum Rücktritt auf

15.57 Uhr: US-Senator Joe Manchin fordert Joe Biden auf, aus dem Rennen um die Präsidentschaft auszusteigen. Er schließe sich "schweren Herzens" den wachsenden Forderungen an, die nach Bidens desaströsem TV-Duell seinen Rückzug wollen. Das sagte er in einem Interview für den Fernsehsender "ABC News". Manchin ist unabhängiger Gouverneur für den Staat West Virginia. Im Mai 2024 ist er aus der Demokratischen Partei ausgetreten. Wenn Biden jetzt zurückziehe, könne er "als einer der besten und patriotischsten Amerikaner in die Geschichte eingehen", meinte er.