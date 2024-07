Immer mehr Demokraten sagen Kamala Harris ihre Unterstützung zu. Unterdessen kündigt die Partei einen beschleunigten Nominierungsprozess an. Alle Informationen im Newsblog.

Berichte: Harris hat von genügend Delegierten die Unterstützung

4.45 Uhr: US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat Medienberichten zufolge die Unterstützung von genügend Delegierten der Demokratischen Partei, um die Nominierung ihrer Partei für die Präsidentschaftskandidatur zu gewinnen. Das berichteten der Sender CNN und andere US-Medien am Montagabend (Ortszeit). Harris braucht die Unterstützung von mindestens 1976 der nahezu 4000 Delegierten.

Demokraten beschleunigen Nominierungsprozess

2.48 Uhr: Nach dem Verzicht von Präsident Joe Biden auf eine weitere Amtszeit treiben die US-Demokraten die Nominierung ihres Präsidentschaftskandidaten voran. Der Vorsitzende des Demokratischen Nationalkomitees (DNC), Jaime Harrison, kündigte am Montag in einer Telefonkonferenz mit Journalisten an, dass die Partei bis zum 7. August einen Kandidaten benennen werde. "Ich möchte Ihnen versichern, dass wir uns für einen offenen und fairen Nominierungsprozess einsetzen werden", sagte Harrison.

Vom 1. bis 5. August ist eine virtuelle Abstimmung geplant, um den Prozess fristgerecht bis zum 7. August abzuschließen. Nach den Gesetzen des Bundesstaates Ohio muss zu diesem Zeitpunkt ein Kandidat für die Wahl nominiert sein. Obwohl der Staat die Frist bis zum 1. September verlängert hat, hält die Partei an dem früheren Termin fest, um rechtliche Risiken zu vermeiden.

Die Parteiführung hofft, mit diesem effizienten Prozess eine geschlossene Front für den Parteitag in Chicago vom 19. bis 22. August präsentieren zu können. Als Favoritin für die Nominierung gilt Vizepräsidentin Kamala Harris, die von Biden als Nachfolgerin vorgeschlagen wurde. Ihre Kampagne arbeitet darauf hin, sich bis Mittwoch die Unterstützung einer einfachen Mehrheit der 3936 Delegierten, also 1969 Stimmen, zu sichern.

Berater: Treffen von Harris und Netanjahu in Washington geplant

2.16 Uhr: Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu wird bei seinem Besuch in Washington in dieser Woche nach Angaben aus Washington auch US-Vizepräsidentin Kamala Harris treffen. Das Treffen werde getrennt von dem zwischen US-Präsident Joe Biden und Netanjahu stattfinden, sagte ein Berater von Harris am Montag (Ortszeit) der Nachrichtenagentur AFP.

Netanjahu und Biden sollen sich am Dienstag in Washington treffen. Am Mittwoch ist eine Rede des israelischen Ministerpräsidenten vor dem US-Kongress geplant. Daran wird Harris nach Angaben des Beraters nicht teilnehmen.

KCNA: Wahlausgang ändert nichts an Nordkoreas Haltung zu USA

1.50 Uhr: Nordkorea steht einem möglichen Dialog mit den USA unabhängig vom Ausgang der US-Präsidentschaftswahlen im November laut staatlichen Medien weiterhin skeptisch gegenüber. Das politische Klima zwischen Demokraten und Republikanern sei "durch interne Kämpfe verwirrt" und werde sich nicht ändern, heißt es in einer Kolumne der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA. Ein Dialog mit "hinterhältigen Absichten" und ein Dialog als Fortsetzung der Konfrontation seien "von vornherein sinnlos".

Trotz der Anerkennung der Bemühungen des ehemaligen US-Präsidenten Trump, Beziehungen aufzubauen, seien keine wesentlichen positiven Veränderungen erreicht worden. Trump hatte sich auf dem Parteitag der Republikaner seiner Beziehungen zum nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un gerühmt. "Es ist schön, sich mit jemandem gut zu verstehen, der viele Atomwaffen hat", sagte Trump in Milwaukee.

Harris setzt auf Kontinuität im Wahlkampfteam

0.30 Uhr: US-Vizepräsidentin Kamala Harris hält an der bisherigen Leitung ihres Wahlkampfteams fest. Jen O'Malley Dillon und Julie Chavez Rodriguez werden weiterhin an der Spitze des Teams stehen, wie Harris mitteilt. "Es ist meine Absicht, diese Nominierung zu gewinnen und die Wahl zu gewinnen", betont die Vizepräsidentin. Als zentrale Punkte ihrer politischen Agenda nennt sie die Stärkung der Mittelschicht, strengere Waffengesetze und den Schutz der reproduktiven Rechte. Harris kündigt zudem an, als Präsidentin ein Gesetz zur Wiederherstellung der reproduktiven Freiheiten zu unterzeichnen, sobald es vom Kongress verabschiedet wird.

Joe Biden fordert seine Partei dazu auf, Harris zu unterstützen