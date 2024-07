Chefin des Secret Service sagt vor Ausschuss in Washington aus

17.51 Uhr: Die Leiterin des Secret Service, Kimberly Cheatle, wird am Montag vor einem Untersuchungsausschuss des Repräsentantenhauses in der Hauptstadt Washington aussagen. Das teilte Cheatles Sprecher Anthony Guglielmi auf der Plattform X mit. "Wir engagieren uns für ein besseres Verständnis dafür, was vor, während und nach des versuchten Attentats auf den früheren US-Präsidenten Donald Trump und um dadurch sicherzustellen, dass so etwas nie wieder geschieht."

Der Secret Service, der neben dem Schutz von US-Präsident Joe Biden auch alle anderen ehemaligen Präsidenten und deren Familien schützt, war nach dem versuchten Mordanschlag auf Trump massiv in die Kritik geraten.

Vater von Trump-Attentäter soll vor Schüssen Polizei angerufen haben

16.44 Uhr: Der Vater des Attentäters von Donald Trump soll vor den Schüssen auf den Präsidentschaftskandidaten die Polizei angerufen haben. Das berichtet der US-Sender CBS unter Berufung auf eine Quelle innerhalb der Strafverfolgungsbehörde am Donnerstag. Demnach soll der Vater von Thomas Matthew Crooks über seinen Sohn und dessen Aufenthaltsort in Sorge gewesen sein. Die Familie des Schützen kooperiere bei der Aufarbeitung des Falls mit der amerikanischen Bundespolizei FBI, heißt es in dem Bericht weiter.

Crooks hatte am Samstag im Ort Butler im US-Bundesstaat Pennsylvania auf einer Wahlkampfveranstaltung auf Trump das Feuer eröffnet. Dabei wurde Trump am Ohr verletzt, ein Zuschauer wurde getötet, zwei weitere verletzt. Crooks wurde am Tatort von Sicherheitsbeamten erschossen.

Wie bei Trump: Hunter Biden will Verfahren gegen sich einstellen lassen

10.53 Uhr: US-Präsidentensohn Hunter Biden hat die Einstellung der Verfahren gegen ihn wegen illegalen Schusswaffenbesitzes und Steuerbetrugs beantragt. Seine Anwälte reichten am Donnerstag (Ortszeit) Anträge bei den zuständigen Gerichten in den Bundesstaaten Delaware und Kalifornien ein. Sie berufen sich dabei auf die jüngste Gerichtsentscheidung in Florida, wo eine Bundesrichterin das Verfahren gegen den früheren Präsidenten Donald Trump zu seiner Dokumentenaffäre eingestellt hatte.