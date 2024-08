Tierquälerei? Sven Hannawald in der Kritik

Kamala Harris wirft Donald Trump respektloses Verhalten vor. Dieser ist offen für ein weiteres Gespräch mit Elon Musk. Alle Informationen im Newsblog.

20.12 Uhr: US-Vize-Präsidentin Kamala Harris hat ihrem Konkurrenten um die Präsidentschaft, Ex-Präsident Donald Trump, mangelnden Respekt vor dem Nationalfriedhof in Arlington und dem Militär allgemein vorgeworfen. "Um es klar zu sagen: Der ehemalige Präsident hat heiligen Boden missachtet, nur um eines politischen Manövers willen", erklärt Harris im Onlinedienst X. Sie spielt damit auf einen Vorfall vom Montag an, bei dem Mitarbeiter von Trumps Wahlkampfteam mit Beschäftigten des Friedhofs aneinandergeraten waren.

"Wenn es eine Sache gibt, auf die wir als Amerikaner uns einigen können, dann dass unsere Veteranen, Militärfamilien und Angehörige der Streitkräfte geehrt werden sollten, niemals verunglimpft und mit nichts anderem als unserem höchsten Respekt und Dankbarkeit behandelt werden sollten", schreibt Harris.

Trump kann sich weiteres Gespräch mit Musk vorstellen

4.49 Uhr: Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump stellt ein weiteres Live-Gespräch mit dem Tech-Milliardär Elon Musk in Aussicht. "Ich denke, wir werden auch noch ein weiteres machen", sagt Trump bei einer Veranstaltung in der US-Hauptstadt Washington und schwärmte über die Zuhörerzahl während des ersten Gesprächs Mitte August. Für Musk hatte Trump nur lobende Worte übrig – dieser sei großartig und ein Supergenie, sagte der 78-Jährige. "Ich bin ein großer Fan von Elon."

Das erste Gespräch der beiden war nach anfänglichen technischen Schwierigkeiten auf Musks Online-Plattform X live übertragen worden. Musk hatte das Gespräch als "Interview" angekündigt, es wandelte sich jedoch zu einer Wahlkampf-Show für den Ex-Präsidenten. In den vergangenen Jahren drifteten Musks Ansichten immer weiter nach rechts. Auf X macht er Stimmung gegen die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris, gegen die Trump bei der Präsidentenwahl am 5. November antritt.

Trump sprach in Washington bei einer Veranstaltung der ultrakonservativen Organisation "Moms for Liberty" ("Mamas für Freiheit"), die sich unter anderem dafür starkmacht, angeblich anstößige Bücher aus den Schulbibliotheken zu verbannen, in denen es etwa um Sexualität oder Rassismus geht.

Pennsylvania: Mann auf Trump-Veranstaltung überwältigt

3.48 Uhr: Ein Mann ist bei einer Wahlkampfveranstaltung des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump im US-Bundesstaat Pennsylvania von Sicherheitskräften überwältigt worden. Auf Videos war zu sehen, wie der Mann in den abgesperrten Pressebereich in dem Veranstaltungssaal in Johnstown eindringt und auf ein Podest klettert, auf dem etwa Kameras aufgebaut sind. Sicherheitskräfte zogen den Mann schließlich wieder herunter und führten ihn aus dem Saal. Der Hintergrund des Vorfalls und die Motivation des Mannes waren unklar.

Es war offen, ob der Mann ein Anhänger oder Gegner Trumps war. Trump war zuvor – wie in seinen Reden üblich – die US-Medien heftig angegangen. Er bezeichnete die "New York Times" als "Feind des Volkes" und sprach von den "Fake News"-Medien.