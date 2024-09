Trotz eines starken Auftritts in der TV-Debatte hat Kamala Harris den Wahlsieg nicht sicher. Es gibt noch einige Stolpersteine auf dem Weg ins Weiße Haus.

Schon in den ersten zehn Sekunden des Aufeinandertreffens zeichnete sich ab, wer der Sieger der historischen TV-Debatte sein dürfte: Kamala Harris ging auf ihren Konkurrenten zu, reichte ihm die Hand und stellte sich vor. Donald Trump hingegen erwiderte die Begrüßung nur zögerlich. Er war offenbar von der Geste überrascht.

Zuvor hatte sich Kamala Harris überwiegend bei streng choreografierten Wahlkampfauftritten gezeigt, bei denen ihr Team alles unter Kontrolle hatte. Bei der Debatte gegen Trump musste sie sich nun ohne Skript beweisen. Zwar hat Kamala Harris die TV-Debatte insgesamt für sich entscheiden können – das lag aber auch an Trumps eigener Demontage, berichtet t-online-Korrespondent Bastian Brauns.

Wirtschaft

Ein extrem wichtiger Punkt im Wahlkampf: die Inflation und die verarmende Mittelschicht. Harris ging hier zwar in die Offensive. Sie beschuldigte Trump, er wolle Steuersenkungen für Reiche, die einfachen Amerikaner interessierten ihn nicht. Sie appellierte an die Bürger, sich bei einem seiner Wahlkampfauftritte selbst ein Bild davon zu machen. "Donald Trump hat keinen Plan für Sie", sagte Harris. Sie berief sich auf ihren eigenen Werdegang, stellte sich als "Kind der Mittelschicht" dar.

Zugleich kündigte sie ein Förderpaket für die Mittelklasse Amerikas an. So wolle sie etwa einen 50.000-Dollar-Bonus für kleine Unternehmen einführen. Und: "Wir wissen, dass junge Familien Unterstützung benötigen, um ihre Kinder großzuziehen, und ich beabsichtige, diesen Familien eine Steuerermäßigung von 6.000 Dollar zu gewähren", so Harris, "damit sich diese jungen Familien ein Kinderbett, einen Autositz und Kleidung für ihre Kinder leisten können".