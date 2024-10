Ein eskalierender Konflikt

Ein folgenreiches Szenario, das man in Washington nun fürchtet, wäre ein israelischer Angriff auf die Nuklearanlagen des Iran, wo teils Uran so aufbereitet wird, dass es innerhalb von Tagen oder Wochen in waffenfähiges Material umgewandelt werden könnte. Die Sorge ist groß, dass Israel sich dieses Mal nicht mit einer harmlosen Antwort begnügt. Im Weißen Haus fürchtet man mitten im Wahlkampf einen Flächenbrand im Nahen Osten.

Trumps Angriff auf Harris’ Außenpolitik

Trump behauptete in einer ebenfalls während des laufenden iranischen Angriffs verbreiteten Pressmitteilung: "Wir haben keine Führung, niemanden, der das Land lenkt. Wir haben einen nicht existierenden Präsidenten in Joe Biden und eine vollkommen abwesende Vizepräsidentin, Kamala Harris, die zu beschäftigt ist, Spendengelder für den Wahlkampf in San Francisco einzusammeln." Ziel solcher Kritik ist es, die Amerikaner über ihre treuen Anhänger hinaus hinter sich zu versammeln. Trump will das Bild von sich als einem starken Anführer verstärken, der in der Lage ist, globale Gegner, einschließlich Iran, in Schach zu halten.