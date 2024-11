Deutschlands Rolle nach der US-Wahl

Transatlantikkoordinator: "Kein Grund für Alarmismus"

Mit Blick auf die Lage in der Ukraine fordert Link den Kanzler Olaf Scholz auf, eine entschiedene Reaktion auf die Mobilisierung nordkoreanischer Soldaten zu finden. "Was muss noch geschehen, bis wir handeln?" Der Ukraine fehle es derzeit vor allem an militärischer Ausrüstung. "Wir sollten nicht warten, bis ein Präsident Trump da ist, sondern jetzt zeigen, dass wir bereit sind, die Ukraine zu unterstützen. Das ist nun das Gebot der Stunde." Es wäre nun an der Zeit, der Ukraine nicht nur so lange wie nötig, sondern mit allem, was nötig ist, zu helfen. Das könnte zum Beispiel auch die Lieferung von Taurus sein, so Link.