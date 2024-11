Kopiert News folgen

Joe Biden erlaubt der Ukraine überraschend den Einsatz von Langstreckenwaffen. Damit verändert er das militärische Gleichgewicht. Womöglich stärkt er so Trumps Friedensstrategie. Es könnte sein letzter strategischer Streich sein.

Bastian Brauns berichtet aus Washington

Der scheidende US-Präsident Joe Biden hat offenbar eine folgenreiche Entscheidung getroffen. Mehreren übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge soll die amerikanische Regierung sich jetzt nach monatelangem Zögern durchgerungen haben: Der Ukraine soll der Einsatz von bereitgestellten Langstreckenwaffen, den sogenannten ATACMS, auf russischem Boden ab sofort gestattet sein. Beschränkt insbesondere auf die russische Region Kursk. In der Folge sollen auch die französischen und britischen Alliierten der Ukraine den Einsatz ihrer gelieferten Marschflugkörper SCALP und Storm-Shadow erlauben.

Bidens Entscheidung markiert damit einen deutlichen Wendepunkt der westlichen Unterstützung für die Ukraine in ihrem Abwehrkrieg gegen die russische Invasion. Trotz der andauernden Sorge um eine Eskalation mit Wladimir Putin scheinen im Weißen Haus inzwischen die Argumente zu überwiegen, der Ukraine mehr Möglichkeiten zu geben. Nach fast drei Jahren gibt der US-Präsident damit mitten in der sensiblen Übergangsphase zur Amtsübernahme durch Donald Trump seine Zurückhaltung in dieser Frage auf.

Video | Biden erlaubt der Ukraine offenbar Angriffe tief innerhalb Russlands Player wird geladen Quelle: reuters

Warum also gerade jetzt? Könnte Donald Trump in Joe Bidens Entscheidung womöglich bereits eingebunden sein? Oder widerspricht die Freigabe der amerikanischen Langstreckenwaffen den Ukraine-Plänen des künftigen US-Präsidenten?

Frühe Hinweise auf Trump-Strategie

Um diese Fragen zu beantworten, fällt ein bemerkenswertes Interview auf, das Trumps künftiger Nationaler Sicherheitsberater, Mike Waltz, nur einen Tag vor dem Wahltag am 5. November gegeben hat. Auf die Frage, wie Donald Trump als möglicher Präsident den Krieg in der Ukraine schnell lösen wolle, antwortete Waltz: "Ich denke, dass wir Putin an den Verhandlungstisch bringen werden. Wir haben Einflussmöglichkeiten, zum Beispiel, indem wir der Ukraine die Handschellen lösen in Bezug auf die Langstreckenwaffen, die wir ebenfalls geliefert haben."

Rund zwei Wochen nach diesen Äußerungen von Mike Waltz hat Joe Biden jetzt offenbar genau diese Entscheidung getroffen. Und entgegen den vielfach geäußerten Meinungen aus dem vielstimmigen Trump-Lager könnte dieser bemerkenswerte Schritt sogar zu Donald Trumps Plänen für einen Friedensdeal mit Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj passen. Denn Trumps übergeordnete Doktrin lautet "Frieden durch Stärke".

Trump will Stärke zeigen

Trump argumentiert konsequent, dass die Demonstration überwältigender militärischer und wirtschaftlicher Stärke Gegner zu Verhandlungen zwingt. Die Erlaubnis für die Ukraine, die von den USA gelieferten ATACMS nun auf russischem Boden einzusetzen, entspricht dieser Philosophie. So wie Trumps neuer Sicherheitsberater Mike Waltz es bereits angedeutet hat, könnte diese militärische Stärke genutzt werden, um den russischen Präsidenten Wladimir Putin in Verhandlungen zu Zugeständnissen zu zwingen.

Trumps Versprechen, den Krieg in der Ukraine innerhalb von 24 Stunden zu beenden, mag zwar zunächst im Gegensatz zu Bidens Entscheidung stehen. Eine genauere Betrachtung zeigt jedoch, wie kompatibel beides ist. Trumps Strategie beruht darauf, Bedingungen zu schaffen, unter denen beide Seiten keine andere Wahl haben, als zu verhandeln. Dieser Lesart nach müsste militärischer Druck auf Russland ausgeübt und weitere Energiesanktionen müssten verhängt werden. Zugleich könnten die USA dann ihren Einfluss auf die Ukraine nutzen, um auch Präsident Wolodymyr Selenskyj an den Verhandlungstisch zu bringen.

Bidens Erlaubnis, russisches Territorium mit ATACMS anzugreifen, erfüllt auch Trumps doppelte Zielsetzung. Sie schwächt Russlands militärische Position und könnte gleichzeitig der Ukraine schon jetzt signalisieren, dass die US-Unterstützung an die Bedingung geknüpft ist, eine diplomatische Lösung anzustreben, statt den Konflikt noch weitere Monate und Jahre zu verlängern. Wolodymyr Selenskyj hatte kürzlich schon öffentlich gesagt, mit Trump würde der Krieg nun schneller enden.

Reaktion auf Eskalation von Russland und Nordkorea