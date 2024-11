So haben Trump-Wähler nach dem Sieg ihre Meinung geändert

Unterschiede zeigen sich auch bei der Einschätzung von Trumps künftiger Amtszeit: 64 Prozent seiner Wähler sind "sehr optimistisch" gestimmt, während 65 Prozent der Harris-Wähler "sehr pessimistisch" sind. In der Frage, ob Trump Angeklagte im Zusammenhang mit dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 begnadigen wird, sind sich die meisten Wähler einig: Dies sei wahrscheinlich.

Biden: Russische Angriffe zeigen Dringlichkeit der Ukraine-Hilfe

"Meine Botschaft an das ukrainische Volk ist eindeutig: Die Vereinigten Staaten stehen an eurer Seite", teilte Biden weiter mit. Erklärtes Ziel des Demokraten ist es, die Ukraine bis zum Amtsantritt seines Nachfolgers Donald Trump am 20. Januar in eine möglichst gute Verhandlungsposition gegenüber Russland zu bringen. Zu diesem Zweck hatte er Kiew in der vergangenen Woche erlaubt, Ziele in Russland mit von den USA gelieferten ATACMS-Raketen anzugreifen.