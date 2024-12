Kopiert News folgen

Jeff Bezos glaubt, Donald Trump sei ruhiger geworden. Los Angeles widersetzt sich Trumps Migrationspolitik. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Loading... Embed

Bezos: Trump ist seit erster Amtszeit ruhiger geworden

11.22 Uhr: Amazon-Gründer Jeff Bezos blickt optimistisch auf die zweite Amtszeit des designierten US-Präsidenten Donald Trump. "Ich bin sehr zuversichtlich", sagt der Multimilliardär der "New York Times" in einem Interview bei einer Veranstaltung der Zeitung in New York. Trump sei mittlerweile "ruhiger als beim ersten Mal, selbstbewusster und ausgeglichener".

Bezos lobt Trumps Pläne zum Abbau von Bürokratie. "Wenn ich ihm dabei helfen kann, dann werde ich ihm helfen, denn wir haben in diesem Land zu viele Vorschriften." Bezos nimmt auch Bezug auf die Rolle von Tech-Milliardär Elon Musk als Berater der künftigen US-Regierung: Er glaube nicht, dass Musk die Position zu seinem eigenen Vorteil nutzen oder damit gegen seine Konkurrenten vorgehen werde. Musk führt unter anderem die Raumfahrtfirma SpaceX. Bezos gehört die Weltraumfirma Blue Origin, die an Staatsaufträgen interessiert ist.

Powell sieht robuste US-Wirtschaft – gute Beziehung zur Trump-Regierung erwartet

11.19 Uhr: Der Vorsitzende der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, zeigt sich zurückhaltend mit Blick auf weitere Zinssenkungen in den USA. "Wir können es uns leisten, etwas vorsichtiger zu sein", sagt Powell in einer Rede in New York. Er verweist auf eine weiter robuste US-Wirtschaft und stellt zudem klar, dass er ein gutes Arbeitsverhältnis zur künftigen Administration des designierten Präsidenten Donald Trump erwartet.

Powell geht davon aus, dass sich die Beziehungen zur künftigen Regierung wenig verändern werden. Er bezog sich dabei insbesondere auf die "institutionellen Beziehungen" zum Finanzministerium. "Ich gehe fest davon aus, dass wir im Großen und Ganzen die gleichen Beziehungen haben werden."

Gegen Trumps Migrationspolitik: Los Angeles erklärt sich zur "Zufluchtsstadt"

6.32 Uhr: Angesichts der von Donald Trump angekündigten Massenabschiebung von Migranten ohne Papiere hat sich die kalifornische Metropole Los Angeles den Status einer "Zufluchtsstadt" gegeben. Der Stadtrat votierte einstimmig für die Verordnung, die es der Stadt verbietet, Ressourcen oder Personal für die Umsetzung der bundesstaatlichen Einwanderungsgesetze einzusetzen.

Das Votum wurde mit einer Dringlichkeitsklausel verknüpft, sodass die Verordnung bereits zehn Tage nach der Unterzeichnung durch die Bürgermeisterin Karen Bass in Kraft treten könnte. "Wir sind seit Jahren eine einwanderungsfreundliche Stadt, und wir wissen, dass uns der neue Präsident im Visier hat", sagt der Stadtrat Bob Blumenfield. Die bisherige "gute Politik zum Schutz von Einwanderern" werde auf diese Weise gestärkt.

Die Republikanische Partei in Los Angeles kritisiert die Entscheidung des Stadtrates und erklärte, der Begriff "Zufluchtsstadt" klinge "warm und weich" – tatsächlich aber böten sie Schutz "für Menschen, die illegal ins Land gekommen sind und weitere Verbrechen begangen haben". Kriminelle sollten "auf keinen Fall durch die Großzügigkeit der hart arbeitenden Steuerzahler geschützt werden".

Musks xAI plant massive Erweiterung des KI-Supercomputers