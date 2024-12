Kopiert News folgen

Donald Trump will die Briefwahl abschaffen. New Yorks Bürgermeister schließt einen Lagerwechsel nicht aus. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Loading... Embed

Notre-Dame-Wiedereröffnung: Trump trifft zu Besuch in Paris ein

9.18 Uhr: Der designierte US-Präsident Donald Trump ist zu einem Besuch in Paris anlässlich der Wiedereröffnung der Kathedrale Notre-Dame eingetroffen. Trump sei um kurz vor 7. Uhr an Bord eines Privatflugzeugs am Flughafen Orly gelandet, heißt es aus Kreisen des Flughafenbetreibers. Trump fuhr danach umgehend zur US-Botschaft.

Am Nachmittag soll Trump laut dem Elysée-Palast noch vor der Wiedereröffnungszeremonie für die nach dem Großbrand von 2019 restaurierte Notre-Dame-Kathedrale von Präsident Emmanuel Macron empfangen werden. Das Treffen ist für 16 Uhr angesetzt. Ab 17 Uhr empfängt Macron den Angaben zufolge ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj, der ebenfalls für die Notre-Dame-Feier nach Paris kommen wollte.

Musk ist größter Geldgeber in US-Wahlgeschichte

0.20 Uhr: Der Hightech-Milliardär Elon Musk hat den Wahlkampf des Rechtspopulisten Donald Trump mit mehr als 270 Millionen Dollar unterstützt - und ist damit der größte Geldgeber in der Geschichte der US-Politik. Nach Angaben der US-Bundeswahlkommission (FEC) in Washington vom späten Donnerstagabend zahlte Musk an die von ihm zur Unterstützung Trumps gegründete Lobbygruppe America PAC bis zum 18. Oktober rund 238 Millionen Dollar (225,3 Millionen Euro).

Danach seien bis zur Präsidentschaftswahl am 5. November noch einmal rund 40 Millionen Dollar (37,8 Millionen Euro) dazugekommen. Nach Angaben der regierungsunabhängigen Organisation OpenSecrets handelt es sich um die größte je von einem einzelnen Spender aufgewendete Summe. Laut "Washington Post" übertraf Musk damit den vom Bankerben Tim Mellon im diesjährigen Wahlkampf für Trump bereitgestellten Betrag um 80 Millionen Dollar.

Freitag, 6. Dezember

Trump will das US-Wahlrecht verändern

22.10 Uhr: Donald Trump hat angekündigt, die Art und Weise, wie die Wahlen in den USA durchgeführt werden, zu ändern: "Wir müssen die Dinge in diesem Land in Ordnung bringen, einschließlich der Wahlen", sagte er am Donnerstag auf einer Veranstaltung in Long Island. "Wir werden Dinge tun, die schon seit langem nötig sind", sagte er. "Und wir werden uns mit den Wahlen befassen".

Er prangerte ein kürzlich in Kalifornien verabschiedetes Gesetz an, das es den lokalen Behörden verbietet, von den Wählern die Vorlage eines Ausweises zu verlangen, wenn sie an der Wahlurne ihre Stimme abgeben. Trump wolle Wahlzettel, eine Abstimmung an einem einzigen Tag und dass Wähler sich identifizieren sowie einen Nachweis ihrer Staatsbürgerschaft bringen müssen. Der Republikaner hatte sich bereits zuvor gegen die Briefwahl ausgesprochen.

Wechselt New Yorks Bürgermeister das Lager?

22 Uhr: Der Bürgermeister von New York City, Eric Adams, ein Demokrat, will einen Wechsel zu den Republikanern nicht ausschließen. Adams war von 1995 bis 2002 Mitglied der GOP und wurde während eines Auftritts gefragt, ob er in die Partei zurückkehren würde. Er schloss diese Möglichkeit nicht aus: "Ich bin ein Teil der amerikanischen Partei", antwortete er. "Ich liebe dieses Land." Im Präsidentschaftswahlkampf war Adams aufgefallen, weil er Donald Trump kaum kritisiert hatte.

Trump benennt weitere Behördenchefs