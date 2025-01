Donald Trump wurde in der US-Hauptstadt Washington als neuer Präsident vereidigt. Was geschieht, wer kommt, was tut Trump? Alle Infos hier im Liveticker.

Nach dem für viele überraschend deutlichen Wahlsieg des Republikaners im November vergangenen Jahres wurde Donald Trump als 47. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt. Doch die Veranstaltung ist noch nicht vorbei – und später will Donald Trump in einer Sportarena zu seinen Anhängern sprechen. Hier sind Sie live dabei:

Porträt von General Milley im Pentagon abgehangen

Elon Musk verwirrt bei Rede mit ausgestrecktem rechten Arm

21.09 Uhr: Der Tech-Milliardär und enge Trump-Vertraute Elon Musk hat bei einer Rede in der Capital One Arena in Washington mit einer Handgeste verwirrt, die frappierend an den Hitlergruß der Nationalsozialisten oder an den römischen Gruß der italienischen Faschisten erinnert.