Ukraine-Krieg: Faeser und Heil äußern sich zu Sektrunde in Kiew

Andere Nutzer vergleichen das Bild mit dem Lacher Armin Laschets. Der ehemalige Kanzlerkandidat der CDU war für ein Foto aus dem Flutgebiet im Ahrtal scharf kritisiert worden, als er bei einer Rede des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier herzhaft lachte. "Wenn Merz so ein Bild aus dem Kriegsgebiet produziert hätte, oder Laschet so gelacht hätte ..... wäre der Aufschrei groß gewesen", schreibt etwa Alexander Rulitschka, Vorsitzender der Jungen Union München-Nord.

Doch nicht alle finden die Aufregung gerechtfertigt. Journalist Jan Schipmann etwa sieht in der Aufregung vonseiten der CDU ein politisches Manöver. "Da haben einige einfach Bock auf 'ne Laschet-Revanche", schreibt er auf Twitter.

Sektlaune beim Abendessen

Doch weg von Merz oder Laschet – zurück zu Faeser und Heil: Wie ist das Foto überhaupt entstanden?

Die beiden Bundesminister waren am Montag in der Ukraine eingetroffen. Wie andere Politiker der Bundesregierung vor ihnen reisten sie mit dem Nachtzug an. Im Mittelpunkt ihrer zweitägigen Reise standen vor allem Hilfen zum Wiederaufbau der Ukraine sowie zur Aufklärung von Kriegsverbrechen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Nach einem Besuch in der nahezu vollständig zerstörten Stadt Irpin ging es für sie weiter nach Kiew. In der ukrainischen Hauptstadt herrscht trotz des russischen Angriffskrieges ein Stück weit Normalität. Botschafterin Feldhusen hatte zu einer Dialogrunde in ihre Residenz geladen, teilen das Bundesinnenministerium und das Bundesarbeitsministerium auf Anfrage von t-online mit. Dabei habe auch ein gemeinsames Abendessen stattgefunden. In diesem Rahmen seien die Schnappschüsse entstanden.

Wladimir Klitschko (l.), Bruder des Bürgermeisters von Kiew, Nancy Faeser (SPD), Bundesinnenministerin, Vitali Klitschko, Bürgermeister von Kiew, und Hubertus Heil (SPD), Bundesarbeitsminister: Das Foto entstand bei einem Abendessen. (Quelle: Christophe Gateau/dpa)