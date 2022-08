Olaf Scholz versucht sich in Schweden als Elektro-Trucker

Scholz verwies in einem Interview mit der schwedischen Zeitung "Dagens Nyheter" darauf, dass dies nicht nur eine nationale Angelegenheit sei, auch wenn jedes Land selbst über den Energiemix entscheiden könne. In Deutschland werde derzeit ein Stresstest durchgeführt, bei dem festgestellt werden soll, ob der Betrieb der verbliebenen drei Atomkraftwerke "etwas gestreckt" werden kann. "Wichtig ist: Wir haben nicht nur eine Verantwortung für die Stromversorgung in Deutschland, sondern auch für die unserer europäischen Nachbarn." Wenn die Ergebnisse des Stresstests "in den nächsten Wochen" vorlägen, werde die Ampelregierung entscheiden, was zu tun sei.