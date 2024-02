Loading... Embed

Nimmt der Nahostkonflikt dabei eine besondere Stellung ein?

Er spielt eine besonders identitätsstiftende und emotionalisierende Rolle in Deutschland und in Europa. Ein Beispiel: Ich gebe als Professor seit zehn Jahren Seminare, in denen ich meine Studierenden auch in Kleingruppen zusammenarbeiten lasse. Die Aufgaben sind fachspezifisch und haben mit aktuellen politischen Ereignissen nichts zu tun. Ausgerechnet in diesem Semester hat sich eine Gruppe Studierender miteinander zerstritten, sodass das Projekt abgebrochen werden musste. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass der Streit gar nichts mit den eigentlichen Aufgaben zu tun hatte, sondern mit ihren Positionen zum Nahostkonflikt. Andere Weltkonflikte haben bisher nicht dazu geführt, dass meine Studenten so emotional miteinander gestritten haben.

Was genau ist passiert?

Sowohl die pro-israelische Fraktion als auch die pro-palästinensische Fraktion hatte keinerlei persönlichen Bezug zu Israel oder Palästina, aber sie waren derart polarisiert und emotional – das habe ich noch bei keinem anderen Konflikt erlebt. Ob in der Umkleidekabine des Sportvereins oder in der Pause zwischen den Uni-Seminaren: Jeder hat eine klare Meinung. Das Problem ist nur, dass sie in vielen Fällen auf einer sehr dünnen Wissensbasis beruht.

Was bräuchte es, um diesem Unwissen zu begegnen?

Der Nahostkonflikt soll in die Lehrpläne der Bundesländer aufgenommen werden. Wenigstens ein Grundwissen muss in den Schulen vermittelt werden. Influencer verbreiten auf TikTok oder Instagram einseitige, verkürzte oder falsche Informationen, in denen sie vermeintlich den Nahostkonflikt erklären. Und Millionen junger Menschen schauen sich das an. Wenn Lehrkräfte in der Schule dann tiefergreifendes Wissen vermitteln wollen, glauben die Schülerinnen und Schüler ihnen das oft nicht. Das berichten mir Lehrkräfte immer wieder. Sie können dem allein nicht viel entgegensetzen.

Es braucht also eine politische Strategie?