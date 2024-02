Umfrage der Sicherheitskonferenz Russland ist für die Deutschen nur noch die drittgrößte Bedrohung Von t-online , lex 12.02.2024 - 14:47 Uhr Lesedauer: 2 Min. Russlands Präsident Wladimir Putin: Auch in anderen europäischen Staaten geht die Angst vor Russland zurück. (Quelle: Gavriil Grigorov/Reuters-bilder) News folgen

Die Deutschen fürchten sich deutlich weniger vor Russland als noch vor einem Jahr. Das zeigt eine neue Erhebung. Dafür sind die Sorgen in einem anderen Politikfeld deutlich gestiegen.

Russlands Angriff auf die Ukraine wütet weiter. Im Osten und Süden des Landes kämpft die ukrainische Armee um jeden Meter Land. Trotzdem sind die Frontlinien wie festgefroren, an der militärischen Lage hat sich seit über einem Jahr kaum etwas geändert. Sehr wohl geändert hat sich aber die Sicht der Deutschen auf den Krieg. Laut einer Erhebung der Münchner Sicherheitskonferenz fühlen sich die Deutschen deutlich weniger durch Russland bedroht als noch vor einem Jahr. Ihre neue größte Angst: Massenmigration als Folge von Krieg oder Klimawandel.

Der Sicherheitsindex, das zentrale Maß der Erhebung, sank in Deutschland in einem Jahr in Bezug auf Russland um elf Prozentpunkte, von 78 auf 67. Die Sorge vor dem Atomwaffeneinsatz durch einen Angreifer ging um 10 Punkte auf 55 zurück.

Sorgen um Migration gestiegen

"Massenmigration als Folge von Krieg oder Klimawandel" belegt dieses Jahr den ersten Platz mit einem Indexwert von 80 (+5 Punkte im Vergleich zum Vorjahr) und liegt somit knapp vor der Bedrohung durch Russland.

Die Sicherheitskonferenz erhebt einmal im Jahr in repräsentativen Umfragen, wie bedroht sich die Menschen von einer Reihe von politischen Akteuren oder Problemen fühlen. Der daraus resultierende Index reicht von 0 (niedrigste wahrgenommene Bedrohung) bis 100 (höchste wahrgenommene Bedrohung). Für die Untersuchung wurden in den G7-Ländern, Brasilien, Indien und China jeweils rund 1000 Personen vom 24. Oktober bis zum 16. November 2023 befragt.

Deutlich zugenommen hat in Deutschland auch die Sorge um islamistischen Terror: Hier stieg der Index um 13 Punkte, so stark wie in keiner anderen Kategorie, auf 74 (2. Platz). Die Sorgen der Deutschen um die Energieversorgung sind hingegen um 20 Punkte auf einen Index von 48 gefallen. Bei keiner anderen Bedrohung ist der Wert stärker gefallen. Auch die Furcht der Deutschen vor einer Finanz- oder Wirtschaftskrise ging um zwölf Punkte zurück (Indexwert 63).

Ähnliche Muster in anderen Ländern

Dieses Muster – die empfundene Bedrohung von Russland und wirtschaftlichen Krisen nimmt ab, mit Einwanderung verbundene Sorgen nehmen zu –zeichnet sich so auch in Frankreich, dem Vereinigten Königreich und den USA ab. In Frankreich (Indexwert 80) ist der islamistische Terrorismus sogar die am größten empfundene Gefahr.