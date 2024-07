Doch das war längst nicht alles. 2015 publizierte Mélenchon eine Streitschrift, in der es nur so vor antideutschen Ressentiments wimmelte. Darin wetterte er gegen die deutsche Verlogenheit, suggerierte, die Deutschen gäben vor, nur an FKK-Baden, Waldspaziergängen und Honigstullen interessiert zu sein, während sie in Wirklichkeit mit ihren Kohlekraftwerken und Chemiefabriken halb Europa vergifteten.