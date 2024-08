Kritik auch aus den eigenen Reihen in Deutschland, Sorge um die Zukunft in der Ukraine: Das bedeutet der Haushaltskompromiss der Ampel.

Am Wochenende sickerte der Entwurf für den Bundeshaushalt 2025 durch. Zwölf Milliarden Euro sollen trotz wochenlanger Verhandlungen fehlen, die Hilfe für die Ukraine auf etwas mehr als die Hälfte zusammengestrichen werden. Neue Hilfen für das von Russland angegriffene Land sollen nicht mehr möglich sein.

Was bedeutet das genau? Und wie reagieren Kritiker und Unterstützer der Regierung – und Vertreter der Ukraine? t-online beantwortet die wichtigsten Fragen.

Wo fehlt das Geld für die Ukraine?

Das zukünftige Problem ist, dass laut Medienberichten das Geld für die kommenden bereits weitgehend verplant ist. Neue Mittel soll es laut Finanzminister Christian Lindner zunächst nicht geben – es sei denn, die Antragssteller, also Außen- und Verteidigungsministerium, stellen sicher, dass "eine Finanzierung gesichert ist", wie Finanzminister Christian Lindner (FDP) den Kollegen Boris Pistorius (SPD) und Annalena Baerbock (Grüne) schreibt.

Nach entsprechenden Berichten erklärte allerdings am Samstag das Finanzministerium, dass es weiter gesprächsbereit sei. Bedarfe müssten aber konkret gemeldet und nachvollziehbar sein – bislang liege keine Bedarfsmeldung vor. Grundsätzlich setzt die Bundesregierung darauf, dass die Ukraine künftig stärker mithilfe von Zinsen aus eingefrorenem russischen Staatsvermögen unterstützt werden kann. 50 Milliarden Dollar sollen so frei werden. Wann das passiert, ist völlig unklar. Moskau spricht angesichts der Pläne von Diebstahl.

Warum fehlt das Geld?

Welche Folgen hat das?

Zunächst bedeutet Lindners Forderung an die Koalitionspartner: Selbst, wenn sich die Lage in der Ukraine spürbar ändert, kann Deutschland nicht garantiert helfen. Neue Unterstützung muss zunächst klar finanziert sein.

Diese Nachricht kommt zu einem Zeitpunkt, an dem in der Ukraine dem Vernehmen nach bestimmte Waffen und Munition zur Neige gehen. Verschiedene Medienberichte verweisen beispielsweise auf ein Iris-T-Flugabwehrsystem, das aktuell zwar einsatz- und lieferbereit wäre, aber nun doch seinen Weg in die Ukraine nicht finden wird. Der Grund: Die Lieferung wäre offiziell ein neues Projekt gewesen, das neu angemeldet werden müsste und nicht finanziert ist.