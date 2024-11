Beide seien sich in dem Gespräch am Sonntagabend einig gewesen, gemeinsam auf eine "Rückkehr des Friedens in Europa" hinzuarbeiten. Zudem hätten sie sich zum deutsch-amerikanischen Verhältnis und den aktuellen geopolitischen Herausforderungen ausgetauscht. Weitere Details aus dem Gespräch wurden nicht bekannt.

Trump telefonierte auch mit Putin – Scholz will auch reden

Trump hat laut einem Medienbericht bereits mit Putin telefoniert und ihn vor einer Eskalation des Ukraine-Kriegs gewarnt. Die "Washington Post" berichtete am Sonntag unter Berufung auf mehrere mit dem Vorgang vertraute Menschen, Trump habe das Telefonat mit Putin am Donnerstag in seinem Anwesen in Mar-a-Lago in Florida geführt. Dabei habe er den Kreml-Chef an die nennenswerte US-Militärpräsenz in Europa erinnert.