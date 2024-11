Norbert Röttgen wirft Olaf Scholz bei "Hart aber fair" vor, die Bevölkerung mit der Ukraine manipulieren zu wollen. Ein SPD-Mann greift dagegen Friedrich Merz scharf an.

Norbert Röttgen (CDU) wirft Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vor, aus wahltaktischen Gründen Angst vor einer Eskalation des Ukraine-Kriegs zu schüren. Dass Scholz sich als besonnen darstelle und diese Besonnenheit allen Anderen abspreche, sei "eine Art von Manipulationsversuch in der öffentlichen Debatte", sagte der Außenpolitiker am Montagabend bei "Hart aber fair".

"Hart aber fair": Entscheidet Ukraine die Wahl?

Die Journalistin Alev Doğan sah bei der Ukraine zwischen Scholz und dem CDU-Kanzlerkandidaten Friedrich Merz die größten Unterschiede. "Darauf wird die SPD im Wahlkampf setzen", erwartete die stellvertretende Chefredakteurin von "The Pioneer". Die Botschaft werde lauten, dass "letztendlich Scholz derjenige ist, der uns vor einem Dritten Weltkrieg schützt", mutmaßte Doğan.

Nach Ansicht der Konfliktforscherin Nicole Deitelhoff haben die großen Parteien allerdings auch nach über 1000 Tagen Krieg noch nicht genau erklärt, wie sie sich Frieden in der Ukraine vorstellen. Es fehlten klare und glaubwürdige Konzepte, kritisierte die Politologin von der Goethe-Universität. Sie warnte: Momentan werde der Friedensbegriff der AfD und dem BSW überlassen.

SPD-Außenpolitiker Ralf Stegner ließ dagegen kein gutes Haar an Friedrich Merz. Der habe ja noch nicht einmal "eine Kreisverwaltung im Sauerland verwaltet", sagte er mit Blick auf Merz’ sauerländische Herkunft.

Auch verteidigte Stegner die erneute Kanzlerkandidatur von Olaf Scholz vehement. "Ich fand das völlig daneben", kommentierte er die internen Diskussionen um den SPD-Kanzlerkandidaten. Dabei ließ er auch Kritik an Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius durchblicken – und schien den beliebten Scholz-Konkurrenten in die Schranken zu verweisen. Hätte Pistorius schneller eine Kandidatur dementieren sollen, fragte Klamroth. "Boris Pistorius ist ein guter Verteidigungsminister und das wird er auch bleiben", sagte Stegner.

Bei "Hart aber fair" wurde deutlich, dass sich Röttgen mit den regelmäßigen Talkshow-Auftritten zur Ukraine – und dem ausführlichen Lob für Merz an diesem Abend – wohl auch für seinen nächsten Job empfehlen möchte. Er war sichtlich überrumpelt, als Moderator Louis Klamroth unvermittelt wissen wollte: Strebt der 2012 von Angela Merkel entlassene Bundesumweltminister ein Comeback in einer Bundesregierung an, ähnlich wie Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn?