FDP, Linke und BSW in Gefahr Wie Parteien an der Fünfprozenthürde scheitern

Von dpa , t-online Aktualisiert am 22.01.2025 - 17:05 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Für FDP, BSW und Linke könnte die Bundestagswahl am 23. Februar zur Existenzfrage werden. (Archivbild) (Quelle: Sebastian Kahnert/dpa/dpa-bilder)

Der nächste Bundestag könnte im Extremfall acht Parteien haben – oder auch nur halb so viele. Verantwortlich ist die Fünfprozenthürde.

Von unten betrachtet wirkt die Fünfprozenthürde ziemlich hoch. Das erleben nicht nur die FDP und die Linke, sondern auch das Bündnis Sahra Wagenknecht. Das BSW ist nach seinen ersten Wahlerfolgen nun in einigen Umfragen bundesweit auf vier Prozent abgesackt. Damit findet sich die neue Partei fast auf Augenhöhe mit den drei bis vier Prozent der Linken, von denen sich das BSW abgespalten hat. Auch die Liberalen werden nach dem Aus der Ampelkoalition mit nur drei bis fünf Prozent gemessen.

Alle drei Parteien versichern tapfer, viele Wähler hätten sich bisher nicht entschieden. Tatsächlich sagen Umfragen so lang vor dem Wahltermin am 23. Februar wenig aus, und die Fehlermarge ist so groß, dass gemessene vier Prozent auch fünf oder drei sein können. Ihr Erfolg oder Misserfolg könnte die ganze Bundespolitik durcheinanderwirbeln.

Was ist die Fünfprozenthürde?

Die Fünfprozenthürde ist eine Regelung im deutschen Wahlrecht, die festlegt, dass eine Partei mindestens fünf Prozent der Zweitstimmen erhalten muss, um in den Bundestag einzuziehen. Sie wurde eingeführt, um eine Zersplitterung des Parlaments zu verhindern und stabile Mehrheiten zu ermöglichen. Parteien, die diese Hürde nicht überwinden, erhalten keine Sitze im Parlament – es sei denn, sie gewinnen mindestens drei Direktmandate. In diesem Fall greift die sogenannte Grundmandatsklausel, die es der betroffenen Partei erlaubt, entsprechend ihrem Zweitstimmenanteil in Fraktionsstärke in den Bundestag einzuziehen.

Diese Regelung hat weitreichende politische Konsequenzen. Kleinere Parteien stehen vor der Herausforderung, genügend Wähler zu mobilisieren, um nicht an der Hürde zu scheitern. Für größere Parteien kann sie strategisch bedeutsam sein, da Stimmen für eine Partei unter fünf Prozent verloren gehen und somit das Kräfteverhältnis im Parlament beeinflussen. Kritiker argumentieren, dass die Fünfprozenthürde kleinere politische Strömungen benachteiligt und die Vielfalt der politischen Meinungen im Bundestag einschränkt. Befürworter hingegen sehen sie als notwendiges Instrument zur Sicherung einer funktionierenden Regierungsbildung.

Die Hürde gilt allerdings nicht bei allen Wahlen. Ist sie bei Bundes- und Landtagswahlen obligatorisch, fällt sie bei Europawahlen in Deutschland weg. Dort reicht in der Regel ein Ergebnis von rund einem Prozent, um in das Parlament einzuziehen. Auch bei Kommunalwahlen gibt es die Regelung nicht. Schließlich sind die Parlamente deutlich kleiner.

Ein Parlament mit bis zu acht Parteien

Im Bundestag dagegen hat sie großen Einfluss. "Verschiebungen von wenigen Prozentpunkten haben großen Einfluss auf die Mandatsverteilung", schreibt Manfred Güllner vom Institut Forsa in einer Analyse. "Würden die Stimmen am Wahlabend der gegenwärtig ermittelten politischen Stimmung entsprechen, wären nur noch vier Parteien im neuen Bundestag vertreten."

Kämen hingegen BSW, Linke und FDP ins Parlament, säßen dort sieben Parteien. Im Extremfall könnten es sogar acht werden, denn die Freien Wähler versuchen, über drei Direktmandate in Bayern in den Bundestag zu kommen – aus Sicht von Beobachtern aber mit geringen Chancen.

Koalitionen könnten kompliziert werden

Die Regierungsbildung wäre je nach Ausgang sehr unterschiedlich, wie Güllner schreibt. Sitzen nur Union, SPD, Grüne und AfD im Parlament, hätten Schwarz-Grün oder Schwarz-Rot nach der Analyse des Meinungsforschers eine klare regierungsfähige Mehrheit. Wären es sieben Parteien, "hätte die Union dann nur noch mit der SPD und der AfD sowie mit den Grünen und der FDP zusammen" eine Mehrheit, schreibt er weiter.

Für die drei Parteien selbst geht es ums Ganze. Linke und FDP haben eine Serie von Wahlniederlagen in den Ländern hinter sich, das BSW ist noch im Aufbau. Kippen sie aus dem Bundestag, verlieren sie Aufmerksamkeit und ein Gutteil der staatlichen Finanzierung. Alle drei bemühen aber Zuversicht, dass es für sie klappen wird - und sind überzeugt, sie würden gebraucht.