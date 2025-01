Verlierer der Woche

Habecks erster großer Fehler

Guter Wahlkampf, das ist nicht selten das Vermeiden größerer Fehlern. Zugleich gilt: Was zunächst nach nur einem kleinen Ausrutscher aussehen mag, kann schnell zur Riesenkrise werden. Zumal dann, wenn man ihn nicht schnell korrigiert, das Gesagte nicht zügig wieder eingefangen bekommt.

So zu beobachten diese Woche bei Grünen-Frontmann Robert Habeck, seines Zeichens weit beliebter als seine Partei. "Ein Mensch, ein Wort", plakatieren die Grünen, ergänzen will man gern: "ein Shootingstar", den laut Umfragen zufolge viele total toll finden. Bis letzten Sonntag. Da nämlich sagte Habeck das, was seitdem weite Teile des Landes empört:

Auf Kapitaleinkünfte, etwa aus Aktiengewinnen, sollten doch bitteschön auch Sozialabgaben abgeführt werden. Diese "erhöhte Beitragsgrundlage" könnte, so Habeck, "ein Schritt zu mehr Gerechtigkeit" sein, da dann eben nicht nur Einkünfte aus harter Arbeit zur Finanzierung der Sozialkassen herangezogen würden, sondern auch jenes Geld, das das (große) Geld selbst erarbeitet hat.

Es ist eine Idee, deren Ursprung klar im linken Parteiflügel der Grünen zu verorten ist. Und die damit eigentlich auch nicht unbedingt für mehr als für einen Sturm im Wasserglas hätte sorgen müssen, für ein bisschen erwartbare Kritik vonseiten der FDP vielleicht, that's it.

Dass dennoch ein Orkan daraus wurde, hat zwei Gründe. Erstens: die fast schon bemitleidenswert ungelenkte Kommunikation der Grünen im Anschluss. Weder Habeck noch andere Spitzengrüne sind bis zum heutigen Tag in der Lage, zu konkretisieren, was genau der Vorstoß meint – und was nicht. Stattdessen wirkten einige, wie etwa Fraktionschefin Katharina Dröge, ob der Attacken auf Habeck gar beleidigt und ihrerseits empört. Was der Empörung der anderen wiederum neue Angriffsflächen bietet. Treffend kommentiert mein Kollege Johannes Bebermeier: "Die Grünen müssen aufpassen, sich nicht wieder in eine Bockigkeit hineinzugranteln."

Der zweite Grund lautet: Viele Menschen aus ganz unterschiedlichen Gesellschaftsschichten haben inzwischen offenbar – und richtigerweise – erkannt, dass die eigene Altersvorsorge ohne die Renditen aus Aktieninvestments schwer wird. Nicht zuletzt das einkommensstarke urbane Grünen-Klientel dürfte sich fragen: Und jetzt will er mir auch noch an meinen ETF-Sparplan? Fraglich, wie Habeck aus dieser Nummer wieder rauskommen will.