Die FDP hadert an Tag drei nach der Abstimmung über den Unionsantrag zur Migrationsbegrenzung mit dem Bild, das sie abgegeben hat. Plötzlich scheinen selbst lange vergessene Flügelkämpfe wieder möglich.

Wolfgang Kubicki schäumte vor Wut. Jedenfalls lässt sich das, was er am Freitagabend laut "Stern" in einem internen Chat der FDP-Bundestagsabgeordneten schrieb, kaum anders interpretieren: "Wir verlieren gerade den gewaltigen Move von heute Nachmittag. Sehr schade." Und weiter: "Ich räume schon mal mein Büro auf." Womit er wohl so viel meinte wie: Das war's, jetzt ist der Wahlkampf gelaufen, die Operation Wiedereinzug in den Bundestag gescheitert.

Drei Wochen vor der Bundestagswahl werden sie bei der FDP merklich nervös. Und einige justieren schon mal die Zielfernrohre für das, was am Tag nach der Wahl droht: der Macht- und Richtungskampf zwischen jenen, die eine klar wirtschaftsliberale FDP mit eher konservativem Anstrich wollen, und denen, die für einen "ganzheitlichen" Liberalismus stehen, der neben der Wirtschaftspolitik auch gesellschaftspolitische und soziale Themen nach vorn stellen will.

Lange wirkte es, als seien diese beiden Ansätze in der FDP gar kein echter Widerspruch mehr. Die einstige Flügellogik, bei der sich die Anhänger der sozialliberalen Freiburger Schule und die des einflussreichen ordoliberalen Schaumburger Kreises gegenüberstanden, spielte keine allzu große Rolle mehr.

Abstimmung mit der AfD führt zum Knall

Ein Grund dafür: Besonders die Jungen in Partei und Fraktion, so sagen es viele, verstünden sich längst nicht mehr als "Bindestrich-Liberale", die entweder wirtschafts- oder sozialliberal seien, sondern stattdessen beides sein wollen. Hinzu kam zuletzt: In Zeiten einer schwachen Wirtschaft trommelten in der Partei alle für die ordoliberalen Lehrbuchgrundsätze "weniger Staat" und "Steuern runter", auch die mit einem eher "ganzheitlichen" Profil. Es herrschte Geschlossenheit, Ruhe – und Parteichef Christian Lindner, der innerhalb der FDP weitgehend noch immer Messias-Status besitzt, ließ man machen. Wird schon noch, ausgezählt wird am 23. Februar.

Jetzt jedoch, angesichts des Dauertiefs in den Umfragen – die FDP steht seit Wochen bei nur vier Prozent, wäre damit im nächsten Bundestag nicht mehr vertreten – scheint die Zeit des Burgfriedens vorbei. Auslöser für den jüngsten Knall, zu dem sich Kubicki so erbost äußerte: die Abstimmungen über die Unionsanträge und das "Zustrombegrenzungsgesetz" im Bundestag vergangene Woche, über deren Ausgang sich auch Kubicki so bitterlich beschwerte.

Denn obwohl die FDP angekündigt hatte, bei beiden Vorstößen der Union mitzustimmen und so ebenfalls eine Mehrheit mit der AfD in Kauf zu nehmen, scherten etliche Abgeordnete aus. Sie erschienen entweder nicht zur Abstimmung, enthielten sich oder stimmten gar mit Nein. Am Mittwoch beim Antrag für eine neue Migrationspolitik waren es bereits zehn der 90 Abgeordneten, am Freitag, als es um das Weniger-Migration-Gesetz ging, gab es sogar 23 Abweichler – obwohl es sich in beiden Fällen nicht um eine zur Abstimmung freigegebene ethische Gewissensfrage handelte, sondern um einen Parlamentsvorgang mit klassischem Fraktionszwang.

Viel Prominenz im Lager der Abweichler

Auffällig dabei: Unter den Abweichlern waren mehrere Promis der Fraktion, unter anderem drei Stellvertreter von Fraktionschef Christian Dürr. Neben Carina Konrad, die sich enthielt, blieben sowohl Konstantin Kuhle als auch Lukas Köhler der namentlichen Abstimmung fern, obwohl sie zuvor noch im Reichstag gesichtet worden waren. Und auch Johannes Vogel, einflussreicher Partei-Vizechef und als Erster Parlamentarischer Geschäftsführer fast ironischerweise zuständig fürs Einpeitschen der eigenen Leute, fürs Organisieren von Anwesenheiten und Mehrheiten, tauchte zur Stimmabgabe nicht auf.