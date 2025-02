Vier Spitzenpolitiker stellen sich in der ARD den Fragen der Bürger. Dabei kommt es zu einigen interessanten Dialogen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Habeck zur Rente: "Das ist ungerecht"

Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck ist grundsätzlich offen dafür, dass Beamte künftig auch in die Rentenkasse einzahlen. Auf die Frage in der ARD-Wahlarena, warum dies nicht so sei, räumt Habeck ein: "Das ist ungerecht." Es sei durchaus möglich, das zu ändern. Wegen bestehender Rechtsansprüche wäre dies aber nicht billig zu haben.