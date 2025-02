Bündnis kündigt Demo an Weidels Wohnort an

An ihrem Schweizer Wohnsitz formiert sich Widerstand gegen Alice Weidel. Aktivisten haben eine Demonstration in Einsiedeln angekündigt.

Im schweizerischen Einsiedeln soll es am Samstag eine Demonstration gegen AfD-Chefin Alice Weidel geben. Das berichtet das Portal "20 Minuten". Demnach planen Aktivisten eine Kundgebung in dem Ort, wo Weidel mit ihrer Ehefrau und ihren Kindern lebt . Die Veranstalter begründen die Aktion mit Solidarität gegenüber den Protesten gegen die AfD in Deutschland.

Ein wesentlicher Streitpunkt ist Weidels steuerliche Situation. In einer TV-Debatte erklärte sie jüngst, dass sie ausschließlich in Deutschland Steuern zahle, obwohl sie neben einem Wohnsitz in Deutschland auch eine Adresse in der Schweiz hat. Diese Regelung ist laut Weidel durch das Doppelbesteuerungsabkommen beider Länder gedeckt. Auf Nachfragen dazu reagierte Weidel zuletzt immer wieder gereizt, ein ZDF-Interview brach sie ab.