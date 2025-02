Aktualisiert am 24.02.2025 - 08:14 Uhr

Markus Söder am Wahlabend: Der CSU-Chef gilt als Filmfan. (Quelle: IMAGO/ESDES.Pictures, Bernd Elmenthaler/imago)

Söder zitiert live im TV: "Ich hab das mal in irgendeinem Film gesehen"

Söder entgegnet Weidel, die ihn fragt, was die "Strategie" sei, um den Krieg zu lösen: "Lassen Sie mich ausreden. Ich habe Sie eben auch ausreden lassen." Der bayerische Ministerpräsident zielt darauf ab, dass die Morde und Kriegsverbrechen, die von Russland im Krieg begangen worden seien, durch nichts zu rechtfertigen seien.

"Es gibt für Mord überhaupt keine Begründung, auch keine historische", so Söder zu Weidel, die zuvor sagte, man müsse die Historie betrachten. Dann kommt Söder auf die umstrittene Rede von J. D. Vance zu sprechen und darauf, dass Europa seine Freiheit verteidigen müsse.

Söder: "Wir mögen zwar, ich hab das mal in irgendeinem Film gesehen. da hat jemand gesagt: wir mögen zwar nicht die allergrößte Großmacht sein, aber wir sind immer noch ein großartiges Land mit Werten und die sollten wir verteidigen."

Söder kontert Weidel live im TV mit Zitat aus Liebesfilm von 2003

Der Film, aus dem Söder zitiert, ist "Tatsächlich... Liebe" (Originaltitel: "Love Actually"). Eine romantische Komödie aus dem Jahr 2003, die mehrere miteinander verwobene Liebesgeschichten erzählt, die alle in der Vorweihnachtszeit in London spielen.