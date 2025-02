Nachdem der Kanzlerkandidat der Unionsparteien, Friedrich Merz , am gestrigen Wahlabend mit 28,5 Prozent die Bundestagswahl für sich entscheiden konnte, ließen die ersten Glückwünsche nicht lange auf sich warten. Sowohl die politische Konkurrenz zollte dem Sauerländer Respekt, als auch verbündete Staats- und Regierungschefs griffen umgehend zum Telefon, um dem möglicherweise neuen deutschen Bundeskanzler zu seinem Wahlerfolg zu gratulieren. Darunter befanden sich unter anderem Frankreichs Regierungschef Emmanuel Macron und der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu .

Zunächst schien jedoch eine prominente Stimme unter den Gratulanten zu fehlen. Am Montag erklärte Friedrich Merz auf Nachfrage eines Journalisten bei einer Pressekonferenz, dass er bislang noch keine Gratulationen von seiner Parteikollegin und Altkanzlerin Angela Merkel erhalten habe. Zugleich räumte er ein, dass es möglich sei, dass er diese übersehen habe. Er habe im Verlauf der Nacht "ein paar Hundert SMS" erhalten, so der CDU-Chef.

Merkels Glückwünsche an Merz

Wenige Stunden später meldete sich das Büro der Altkanzlerin zu Wort. Die Glückwunsch-SMS der Ex-Kanzlerin sei noch am Wahlabend versandt worden sein, hieß es in der Mitteilung auf Anfrage der Funke-Mediengruppe am Montag. Trotz der großen Differenzen über den Kurs ihrer Partei habe Merkel dem CDU-Vorsitzenden zum Wahlsieg gratuliert und ihm eine "glückliche Hand zur Bildung einer Regierung" gewünscht.