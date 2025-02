Aktualisiert am 26.02.2025 - 11:26 Uhr

Lars Klingbeil ist der neue Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion. Die Abgeordneten wählten ihn am Mittwoch ins Amt.

Nach der krachenden Wahlniederlage hat die neue SPD-Bundestagsfraktion den Nachfolger des bisherigen Vorsitzenden Rolf Mützenich gewählt: Lars Klingbeil. Das erfuhr t-online von Teilnehmern der Fraktionssitzung in Berlin .

Klingbeil ist damit der neue starke Mann in der SPD und wird seine Partei in die Gespräche über eine Regierungsbildung mit der Union führen. Unklar ist, ob er nach erfolgreichen Verhandlungen über eine schwarz-rote Koalition Fraktionschef bleiben wird oder dann in die neue Bundesregierung wechselt – möglicherweise als Vizekanzler.