Union und SPD begeben sich in Koalitionsverhandlungen. Doch wie bindend sind die Ergebnisse überhaupt für die gemeinsamen Regierungsjahre?

Die Sondierungsvereinbarung zwischen Union und SPD war noch keine zwei Tage alt, da gab es bereits Unstimmigkeiten zwischen den Parteien über den gerade erst ausgehandelten Kompromiss. Im Mittelpunkt der Auseinandersetzung standen dabei ausgerechnet Politiker, die an den Verhandlungen beteiligt waren und für die aufgeschriebenen Ziele wesentlich mitverantwortlich sind.

Der ehemalige CDU-Minister Jens Spahn erklärte, das Vorhaben, Asylsuchende an den Landgrenzen nur "in Abstimmung mit unseren europäischen Nachbarn" zurückzuweisen, könne auch anders interpretiert werden. "Wir machen uns nicht abhängig von der Zustimmung der anderen Länder", sagte er dem Portal "Table.Briefings". "Da steht nicht 'zustimmen', sondern 'in Abstimmung'", betonte er. Aus der SPD kam schnell Widerspruch. SPD-Chefin Saskia Esken verdeutlichte im Deutschlandfunk: "Wir haben etwas anderes vereinbart und dabei bleiben wir auch."

Zahlreiche Widersprüche zwischen Union und SPD

Wenig später meldete sich auch CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann zu Wort und erklärte, der 15-Euro-Mindestlohn und die Festschreibung des Rentenniveaus auf 48 Prozent seien keinesfalls festgelegt, obwohl die SPD-Wahlversprechen im Sondierungspapier stehen. "Die Mindestlohn-Kommission wird die Löhne festlegen", sagte er der "Bild".

"Darauf wurde (im Sondierungspapier) Bezug genommen. Und dann steht der Satz da: Unter diesen Bedingungen kann ein Mindestlohn von 15 Euro dann 2026 erreicht werden", führte er aus. Wenn der Mindestlohn nur auf 14 Euro steige, könne man nichts machen. In der SPD sieht man das anders. Dort geht man fest von einem Anstieg auf 15 Euro im Jahr 2026 aus.

Unmittelbar vor Beginn der Koalitionsverhandlungen wackelten die ersten Vereinbarungen also bereits wieder. Wie bindend ist das Sondierungspapier unter diesen Voraussetzungen? Und wie sehr werden sich die Parteien letztlich an den Koalitionsvertrag gebunden fühlen, der in den kommenden Wochen ausgehandelt werden soll und die Vorhaben für die gemeinsamen vier Regierungsjahre bestimmt?

Koalitionsvertrag "kein zivilrechtlicher Vertrag"

Der Politikwissenschaftler Jürgen W. Falter von der Johannes Gutenberg-Universität Mainz stellt im Gespräch mit t-online klar: "Sowohl das Sondierungspapier als auch der Koalitionsvertrag haben keine rechtliche Verbindlichkeit im Sinne eines zivilrechtlichen Vertrags, sondern sind eine politische Absichtserklärung beider Seiten." Das bedeutet, rein rechtlich ist ohnehin niemand an die Vereinbarungen gebunden. Jeder sei nur so weit daran gebunden, wie er sich selbst daran gebunden fühle.

(Quelle: imago) Zur Person Prof. Dr. Jürgen W. Falter ist Politikwissenschaftler und forscht an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Zeitweise war er Vorsitzender der Deutschen Vereinigung für politische Wissenschaft, 2005 erhielt er das Bundesverdienstkreuz am Bande. Falter hat sich insbesondere mit Parteienforschung und politischer Kultur beschäftigt, wobei er auch die Verbindlichkeit von Koalitionsverträgen analysiert hat.

Falter glaubt allerdings, dass "die Scharmützel über die Interpretation der Formulierungen, die im Augenblick ausgebrochen sind", die Koalitionsverhandlungen nicht ernsthaft belasten. Man werde wohl auch im Koalitionsvertrag versuchen, Dinge möglichst vage zu formulieren. "Es scheint paradox. Aber: Je genauer ein Koalitionsvertrag formuliert ist, desto größer ist die Chance, dass er nicht realisiert wird."

So scheitere ein solcher Vertrag "selbst bei bestem Wissen in der Sekunde, in der sich politische Rahmenbedingungen gravierend ändern". Bestes Beispiel ist die Ampelregierung. Dort hieß es auf den 144 Seiten der Koalitionsvereinbarung unter anderem: "Wir wollen mit Russland stärker zu Zukunftsthemen zusammenarbeiten."

Nur wenige Wochen nach Abschluss des Koalitionsvertrags überfiel Russland die Ukraine. Die Folge waren gänzlich andere Voraussetzungen in vielen Politikbereichen, insbesondere der Verteidigung, der Energie und der Wirtschaft.

Warum ein kurzer Koalitionsvertrag eine Herauforderung ist

Falter plädiert daher für einen kürzeren Koalitionsvertrag mit wenigen entscheidenden Vorhaben. Die tatsächliche Ausführung solle dann während der Regierungszeit besprochen werden. So könne es vermieden werden, den Vertrag auch unter anderen Voraussetzungen zu brechen.