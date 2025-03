Die Union macht Tempo: Seit dem Wahlsieg bei der Bundestagswahl haben CDU und CSU mit der SPD bereits erfolgreich Sondierungsgespräche geführt. Wie aus t-online-Informationen hervorgeht, soll es auch in den kommenden Wochen zügig vorangehen.

Dabei gibt es noch einiges zu tun. Zunächst einmal soll in insgesamt 16 Arbeitsgruppen über die Inhalte des Koalitionsvertrages verhandelt werden. Außerdem steht die erste Sitzung des neu gewählten Parlaments an und schließlich muss der Bundestag den neuen Kanzler wählen. In einem internen Dokument wird der Zeitplan dafür klar umrissen. t-online gibt einen Überblick über die Unions-Pläne: