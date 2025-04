Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Trumps Zollkrieg hat den Druck auf die schwarz-roten Verhandler erhöht, die deutsche Wirtschaft zu beflügeln und Land aus der Krise zu führen. Gelingt Merz und Klingbeil der große Wurf?

Die Zahlen sind eindeutig – eindeutig schlecht: Deutschlands Wirtschaft ist in den vergangenen zwei Jahren geschrumpft. Während der Wohlstand in fast allen anderen großen Industrienationen wuchs und weiter wächst, bewegt sich das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland heute weiter auf in etwa dem Niveau von vor der Pandemie.

Und: Das laufende Jahr 2025 dürfte kaum besser werden. Schon vor der jüngsten Zoll-Tirade von US-Präsident Donald Trump prognostizierten Wirtschaftsforscher eine abermalige Stagnation. Mit den Zöllen und erwarteten Gegenzöllen der EU droht es für die deutsche Wirtschaft jetzt noch einmal steiler bergab zu gehen.

Entsprechend gewachsen ist damit der Druck auf die schwarz-roten Koalitionsverhandler in Berlin. Der Kampf um die "Wirtschaftswende" wird neben der Migrationspolitik einmal mehr zur zentralen Herausforderung für Union und SPD. Ein Scheitern können sich Friedrich Merz, Lars Klingbeil und Co. kaum erlauben, denn die Erwartungen der Bürger und der Unternehmen sind hoch: Die neue Regierung muss die Konjunktur-Talfahrt beenden und endlich wieder für einen wirtschaftlichen Aufschwung sorgen.

Allein: Dass das klappt, daran mehren sich inzwischen die Zweifel. Denn das, was bisher aus den Koalitionsverhandlungen nach außen gedrungen ist, stimmt Experten und Verbände nur wenig optimistisch. Vor allem in Steuer- und Finanzfragen scheinen sich Konservative und Sozialdemokraten kaum die Butter auf dem Brot zu gönnen. Gelingt ihnen trotzdem der große Wurf?

Wie kommt Deutschland aus der Krise?

Entscheidend für die Antwort auf diese Frage ist, ob Deutschlands Unternehmen wieder mehr Geld für Investitionen ausgeben. In den vergangenen zwei Jahren ist die Investitionsquote deutlich gesunken. Viele Firmenchefs waren angesichts der politischen Lage in Deutschland und der Welt verunsichert, warteten lieber ab – und vertagten so Modernisierungsmaßnahmen, die es für einen starken Wirtschaftsstandort braucht.

Entsprechend machten schon im Wahlkampf Konservative und Sozialdemokraten Vorschläge, um mehr Investitionsanreize zu setzen. Diese allerdings sind zum Teil so grundverschieden, dass sie kaum miteinander vereinbar scheinen. Weil sie gänzlich unterschiedlichen Denkschulen folgen.

Während CDU und CSU glauben, dass weniger Steuern für alle Unternehmen mehr Geld in den Firmen freisetzt, das diese dann in neue Anlagen investieren, will die SPD erst die Zusage für Investitionen sehen, um dann staatliches Geld an die Unternehmen auszuzahlen. Eine Variante für eine solche Investitionsprämie ist der von Noch-Kanzler Olaf Scholz (SPD) erdachte "Made in Germany"-Bonus, der Firmen zehn Prozent ihrer Investitionen in Maschinen und Anlage zurückerstatten soll.

Ebenfalls im Raum steht die Unionsidee sogenannter "degressiver Abschreibungen" für Investitionen. Damit ist gemeint: Firmen können ihre Steuerlast durch jährliche Abschreibung von Anschaffungskosten, etwa für eine neue Maschine, verringern, wobei sich die Höhe der Abschreibung stets am restlichen Buchwert der Maschine bemisst.

Streit um das richtige Instrument

Für alle drei Vorschläge gibt es Argumente und Gegenargumente – und Experten, die sie einfordern. Der Ökonom Jens Südekum etwa hält die SPD-Idee von Investitionsprämien für sinnvoll, dabei handle es sich um "zielgenaues Instrument". Anders sieht es der frühere "Wirtschaftsweise" Lars Feld, der unlängst sagte: "Es ist notwendig, die Steuern insgesamt und in der Breite zu senken und nicht nur Subventionen an einzelne Unternehmen zu verteilen." Ähnliches forderten vergangene Woche auch 100 Wirtschaftsverbände in einer gemeinsamen Erklärung. Die Steuerbelastung der Unternehmen und Betriebe müsse demnach "spürbar reduziert" werden.