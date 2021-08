Bundestagswahl 2021

Laschet: "30 sind auch drinnen"

23.08.2021, 07:48 Uhr | dpa, rtr, cck

CDU-Chef Armin Laschet: Er will eine Abkehr vom Inzidenzwert 50. (Quelle: Carsten Koall/Getty Images)

Die Umfragewerte verschlechtern sich, dennoch rechnet CDU-Kanzlerkandidat Laschet mit einem Wahlerfolg. In einem Interview macht der Parteichef zudem allen Geimpften ein Versprechen.

Trotz der sich kontinuierlich verschlechternden Umfragewerte der Union geht ihr Kanzlerkandidat Armin Laschet weiter von einem Wahlerfolg von CDU und CSU aus. Er sei sicher, dass die Union am Ende eine Mehrheit haben werde, sagte der CDU-Vorsitzende am Sonntagabend in "Bild".



Es gehe darum, dass nach der Wahl kein Bündnis gegen die Union gebildet werden könne. "Wir kämpfen dafür, möglichst nah an die 30 Prozent heran zu kommen", sagte Laschet und ergänzte auf eine Nachfrage: "30 sind auch drinnen." Die 22 Prozent für die Union in der jüngsten Insa-Umfrage seien "ein Weckruf". In der Erhebung lagen Union und SPD gleichauf. Mehr dazu lesen Sie hier.

Laschet: Kein Lockdown für Geimpfte

Laschet sprach sich zudem für eine schnelle Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Dort sei immer noch eine Inzidenz von 50 erwähnt, sagt der Unions-Kanzlerkandidat bei Bild.TV. "Wir brauchen eine Lösung, die die Hospitalisierung ebenfalls misst. Das muss ins Infektionsschutzgesetz rein."



Der CDU-Chef plädiert zudem angesichts steigender Infektionszahlen aber dafür, an der Maskenpflicht für Schüler im Unterricht zunächst festzuhalten. Einen Lockdown für Geimpfte schließt er aus.