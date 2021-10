Tempolimit, Kohleausstieg und Co.

Das steht im Sondierungspapier von SPD, Grünen und FDP

15.10.2021, 13:50 Uhr | t-online

Ein großer Tag für die "Ampel": SPD, Grüne und FDP streben Koalitionsgespräche an. Was sind die wichtigsten Inhalte aus den bisherigen Sondierungen? Ein Überblick.

Bisher drang über die Inhalte der Gespräche im "Ampel"-Format zwischen SPD, Grünen und FDP nichts nach draußen. Das änderte sich am Freitag. Die Generalsekretäre von SPD und FDP und der Bundesgeschäftsführer der Grünen haben in einem Papier Bilanz gezogen über die wichtigsten Inhalte der bisherigen Gespräche – und dabei skizziert, wie eine zukünftige Regierung aussehen könne. Das steht in dem Papier.

Hier lesen Sie die wichtigsten Punkte:

► Den Aufschlag machen die Parteien mit dem Thema "Moderner Staat und digitaler Aufbruch". Schnelle Planungsverfahren seien dazu zentral, die Verfahrensdauer solle mindestens halbiert werden. Gesetze sollen einem "Digitalisierungscheck" unterzogen werden. Auch ländliche Regionen sollen mit schnellem Internet ausgestattet werden.

► Der zweite Punkt ist der Klimaschutz: Deutschland solle auf den 1,5 Grad Pfad gebracht werden. Den Kohleausstieg wollen die Parteien laut dem Papier auf das Jahr 2030 vorziehen. Dazu sollen die erneuerbaren Energien in den kommenden Jahren massiv ausgebaut werden. Die Finanzierung der EEG-Umlage über den Strompreis solle so schnell wie möglich beendet werden. In dem Papier heißt es auch: "Ein generelles Tempolimit wird es nicht geben."

► Der nächste Themenkomplex dreht sich um die Arbeitswelt. Der Mindestlohn soll auf zwölf Euro pro Stunde erhöht werden, in einer "einmaligen Anpassung" im ersten Jahr. Bei den sogenannten Mini- und Midi-Jobs soll es Verbesserungen geben, so soll etwa die Midijob-Grenze auf 1.600 Euro angehoben werden. Es solle außerdem verhindert werden, dass "Minijobs als Ersatz für reguläre Arbeitsverhältnisse missbraucht oder zur Teilzeitfalle insbesondere für Frauen werden."



► Die gesetzliche Rente wollen SPD, Grüne und FDP stärken. Sie betonen: "Neben der gesetzlichen Rente bleiben die betriebliche wie private Altersvorsorge wichtig für ein gutes Leben im Alter." Das Mindestrentenniveau von 48 Prozent solle gesichert werden. Es soll keine Rentenkürzungen und keine Anhebung des Renteneintrittsalters geben. Dazu soll laut dem Papier eine teilweise Kapitaldeckung der gesetzlichen Rente eingeführt werden.

► Anstatt des bisherigen Hartz IV-Systems wollen die drei Parteien ein Bürgergeld einführen. Dieses wird in dem Dokument folgendermaßen beschrieben: "Das Bürgergeld soll die Würde des und der Einzelnen achten, zur gesellschaftlichen Teilhabe befähigen sowie digital und unkompliziert zugänglich sein."



► Die Aufteilung in gesetzliche und private Kranken- und Pflegeversicherung soll erhalten bleiben. SPD, Grüne und FDP bekennen sich zu einer Offensive für mehr Pflegepersonal. Dieses soll beispielsweise "mehr Zeit für ihre eigentliche Tätigkeit mit den Patientinnen und Patienten haben". Das wollen die drei Parteien durch Entbürokratisierung, Digitalisierung und Vorgaben zur Personalbemessung erreichen.



► In einem fünften Punkt listen die Ampel-Parteien ihre Vorstellungen zur Familienpolitik auf. Darin bekräftigen sie, Kinderarmut bekämpfen zu wollen. Kitas und Schulen sollen weiter gefördert werden. Mit einem sogenannten "Digitalpakt 2.0" soll nach Vorstellung von SPD, Grünen und FDP der Bund die Länder und Kommunen dauerhaft bei der Digitalisierung des Bildungswesens unterstützen. Außerdem soll das BaföG reformiert und dabei "elternunabhängiger" werden.



► Im Anschluss geht es um die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Deutschland: "Wir werden Unternehmen und Beschäftigte bestmöglich unterstützen, Innovation fördern und neues Zutrauen in Gründergeist, Innovation und Unternehmertum schaffen", ist zu lesen. Dazu solle die StartUp- und Innovationsförderung gestärkt werden. Für einen "wettbewerbsfähigen Mittelstand" soll es unter anderem eine "qualifizierte Fachkräftestrategie" geben. Die Industrie soll bei den anstehenden Transformationen unterstützt werden. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung möchten die drei Parteien erhöhen, auf 3,5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes.



► Wohnraum ist ein separater Themenpunkt im Papier der "Ampel": Die drei Parteien bekennen sich dazu, mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen zu wollen. Das Ziel dabei: 400.000 neue Wohnungen sollen pro Jahr in Deutschland neu entstehen, davon sollen 100.000 öffentlich gefördert sein. Dazu soll ein "Bündnis bezahlbarer Wohnraum" mit relevanten Akteuren ins Leben gerufen werden.

Mehr in Kürze.