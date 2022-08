Bei Lanz erklärt Kühnert: Chance für Übergewinnsteuer stehen nicht schlecht

Soli gegen die Gaskrise

Mitten in der Hitzewelle scheinen Debatten um Frieren in nur wenig geheizten Wohnungen noch weitgehend theoretisch. Münstermann warnte die Regierung jedoch vor einer Grundsatzfrage, die im Herbst auf sie zukommen könnte, nämlich: Muss man vielleicht Russland doch mehr entgegenkommen? Schließlich habe Scholz stets betont, dass die Sanktionen Deutschland nicht mehr schaden dürften als dem Aggressor in der Ukraine .

Die Koalition brauche schon jetzt gute Ideen, um solche Forderungen zu kontern, forderte die Journalistin der "Rheinischen Post". Sie brachte unter anderem eine Umwidmung beziehungsweise Neuauflage des Solidaritätsbeitrags ins Spiel. "Denn sonst wird die Grundpolitik dieses Landes mit Blick auf Russland und die Einbindung in die westlichen Werte noch mal in eine Diskussion kommen, die die Politik so nicht haben will." Klar ist für die Politexpertin mit Blick auf die Priorisierung von Kohle- vor Personentransporten auf der Schiene aber auch: "Es wird sich für jeden etwas ändern."