Vor dem Hintergrund der schwachen Konjunktur und noch schwächerer Umfragewerte für seine Partei versuchte SPD-Chef Lars Klingbeil bei "Caren Miosga" die sozialdemokratische Arbeit in der Bundesregierung zu verteidigen. Dass er Regierungschef Olaf Scholz und die Bundespolitik insgesamt sehr oft erklären und rechtfertigen müsse, wollte der Vorsitzende der Kanzlerpartei gar nicht abstreiten.

Verantwortlich dafür machte er in der ARD-Talkshow zum Thema "Wofür braucht es die SPD noch, Herr Klingbeil?" vor allem die turbulenten Zeiten. Deutlich härter fiel das Urteil der Journalistin Helene Bubrowski aus. Sie befand, Scholz erkläre nicht richtig, und fügte hinzu: "Der Kanzler hält seine Versprechen nicht."

Als Beispiel für nicht eingehaltene Zusagen nannte die stellvertretende Chefredakteurin von Table.Briefings das verpasste Ziel von 400.000 neu gebauten Wohnungen pro Jahr. Dadurch würden auch allgemeinere Aussagen über den Zustand des Landes und die Finanzierbarkeit von Sozialleistungen infrage gestellt. "Diese Beruhigungspille, die der Kanzler uns verabreicht, die am Anfang gewirkt hat, stelle ich fest, die wirkt einfach nicht mehr", so Bubrowski. "Die Verunsicherung ist dadurch groß, dass die Menschen das Gefühl haben, er sagt schlicht nicht die reine Wahrheit, weil er den Leuten offenbar nicht zutraut, mit dieser Wahrheit umzugehen", kritisierte die Medienvertreterin in der Diskussionsrunde weiter.